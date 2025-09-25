El jugador más criticado por los hinchas tras la eliminación de Alianza Lima: “No puede jugar más en el club”

Alianza Lima no pudo en el partido de vuelta ante Universidad de Chile y fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025 en cuartos de final. Fue 2-1 para el conjunto chileno en Coquimbo marcando el final del año internacional para el equipo de Néstor Gorosito. Debido a esto, hubo muchas críticas de los hinchas blanquiazules para varios futbolistas, pero el más cuestionado fue Sergio Peña.

Durante y luego del partido, los hinchas de Alianza Lima arremetieron, sobre todo, con algunas decisiones que tomó Néstor Gorosito. Una de las más cuestionadas fue la permanencia de Sergio Peña en el equipo titular. A los aficionados no le han gustado los últimos rendimientos del mediocampista.

Hinchas de Alianza Lima critican a Sergio Peña en redes sociales

Los cuestionamientos hacia Sergio Peña llegaron a punto tal que fue tendencia en la red social X (Twitter). De hecho, fue el más cuestionado, ya que llegó a estar en los primeros lugares de lo más comentado. La realidad es que el ex jugador de Malmo y PAOK no tuvo un partido de vuelta.

Fue por este motivo que Néstor Gorosito decidió sacarlo en el segundo tiempo para el ingreso de Kevin Quevedo. El cambio resultó un acierto de ‘Pipo’, ya que el extremo participó en el gol del descuento de Eryc Castillo y, sin dudas, hubo otra actitud de Alianza Lima en el partido.

Así, con todo lo que se vio del volante en cancha y, ya consumada la eliminación de los ‘Íntimos’, recibió serias críticas. “Sergio Peña es muy hincha de Alianza, espero que a partir del próximo año solo vaya a Matute como eso, un hincha, sentado en palco u occidente, o donde quiera. No puede jugar más en el club“, fue uno de los mensajes en X más duros.

Otros comentarios también fueron muy fuertes. “El jugador más sobrevalorado del fútbol peruano”, “es un limitado” o “da vergüenza que tenga la 10 de Farfán o Cubillas” han sido algunos de los tantos comentarios que se pueden ver en las redes sociales peruanas.

¿Por qué y por cuánto llegó Sergio Peña a Alianza Lima?

Sergio Peña arribó a Alianza Lima luego de perder terreno en el PAOK de Grecia. Decidió volver al fútbol peruano para tener tiempo de juego. La directiva blanquiazul pagó alrededor de 300 mil euros por su retorno al club.

A mitad de año, una de las cuestiones que se criticaba del equipo ‘íntimo’ era la falta de variantes en el mediocampo, sobre todo con las lesiones de algunos futbolistas como Pablo Lavandeira y Piero Cari. Por eso llegó Sergio Peña para ser un nexo entre el mediocampo y el ataque.

