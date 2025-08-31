Mientras Alianza Lima espera en Copa Sudamericana, hubo un muerto en clásico de Universidad de Chile ante Colo Colo

Luego del gran problema que dejaron los hinchas en la Copa Sudamericana, ahora se da un evento que nadie esperaba en el Clásico de Chile. Se conoció que tras el Clásico Sureño en las tribunas una persona perdió la vida. Un hecho que realmente se lamenta, pues lo que pudo ser una fiesta total, termina pasando a un segundo lugar tras conocerse esta información.

Publicidad

Publicidad

Según lo que se ha podido conocer sobre este incidente dentro del Estadio Monumental. Se trata de un hombre de 31 años de edad, quien intentó cambiarse de una tribuna a otra en medio del partido. Esto lamentablemente terminó con su vida tras no poder mantener el equilibrio y caer al vacío.

Hincha pierde la vida en el Clásico de Chile (Foto: X).

“Hincha varón de 31 años intentó pasarse de galería a cordillera y cayó al intentar trepar. Fue trasladado al hospital donde lamentablemente falleció. Info vía @adnradiochile” fue lo que se pudo conocer mediante el periodista Rodrigo Herrera en su cuenta de X.

Publicidad

Publicidad

Este hecho se da justo en una dura lucha en la que el conjunto de Colo Colo busca evitar que los hinchas, invadan estructuras que no están permitidas para soportar el peso de una persona.

Alianza Lima espera a su rival en Copa Sudamericana

Justo ante este lamentable incidente, el cuadro de Alianza Lima espera a su próximo rival para disputar la Copa Sudamericana. Pero que todavía no se conoce debido al problema que se presentó en el partido entre Independiente vs. Universidad de Chile. Hecho que ocasionó que el partido tenga que ser cancelado debido a la pelea de ambas hinchadas que terminó en un lamentable suceso.

Se espera que la CONMEBOL pueda dar la respuesta esta semana, en la cual determine si alguno de los dos pasará a jugar los cuartos de final o si al final ambos serán castigados. Esto todavía no se determina, se han dado una gran cantidad de rumores a lo largo de esta decisión, pero van variando conforme pasan los días.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima espera rival (Foto: CONMEBOL).

¿Cuándo Alianza Lima jugaría los cuartos de final?

Si bien todavía no se conoce al rival que tendrá Alianza Lima, lo que si se sabe es cuándo le tocará jugar. En este caso le ha tocado disputar los cuartos de final el día 18 y 25 de setiembre. Ambos encuentros serán día jueves y el primero se jugará en Matute, mientras que el segundo en condición de visitante.

Viendo la cercanía que hay con respecto al partido, se espera una pronta respuesta por parte de la CONMEBOL para que los ‘íntimos’ puedan planificar como será su itinerario. En este caso, debido a la fase en la Liga 1 podrían incluso reprogramar su partido para poder descansar y llegar más cómodos.

Publicidad

Publicidad

ver también Erick Noriega debutó con Gremio en el Maracaná y enloqueció a sus hinchas: “Nunca más dejará el once titular”