Qué necesita Cienciano ante Bolívar para clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Luego de la derrota 2-0 en el partido de ida en La Paz, Cienciano va por la heroica en la Copa Sudamericana 2025. Este miércoles 20 de agosto recibe en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco a Bolívar por el partido de vuelta de los octavos de final del certamen sudamericano. El equipo de Carlos Desio debe revertir ese resultado para tener chances de clasificación a cuartos.

Cienciano perdió 2-0 ante Bolívar en el partido de ida disputado en la altura de La Paz por los goles del uruguayo Martín Cauteruccio y el argentino Damián Batallini. De esta forma, el ‘Papá’ deberá salir a buscar la victoria sí o sí en casa para seguir en la competencia.

Por supuesto, el partido no será fácil. El conjunto boliviano, que llegó a la Sudamericana tras superar el Playoff después de terminar tercero en su grupo de Copa Libertadores, no debería tener problemas con la altura de Cusco, como le ha pasado a otros rivales.

¿Qué resultados necesita Cienciano para eliminar a Bolívar y pasar a cuartos de final?

Como en el partido de ida perdió por 2-0, Cienciano está obligado a ganar por dos goles de diferencia para, como mínimo, alcanzar la instancia de los penales ante Bolívar. Es decir, si gana 2-0, 3-1, 4-2, 5-3, etc. disputará la tanda de penales al final de este partido.

Para lograr una clasificación directa a cuartos de final de la Copa Sudamericana, el equipo de Desio debe ganar por tres goles o más. Por lo tanto, con un 3-0, un 4-1, un 5-2 o hasta un 4-0 y más, avanzará sin problemas a la siguiente instancia.

Cabe recordar que el gol de visitante no vale doble ni tiene algún tipo de efecto positivo como sí ocurrió en ediciones anteriores. Por eso, todo se define en base a la diferencia de goles entre un triunfo y el otro en la serie.

Con una victoria por un gol de diferencia, al ‘Papá’ no le alcanza para avanzar a la instancia de los ocho mejores equipos de la Sudamericana. Sí o sí tiene que meter varios goles para tener posibilidades de clasificación. Por supuesto, una derrota o un empate para Cienciano también lo condena a la eliminación de la Copa Sudamericana 2025.

Las alineaciones confirmadas de Cienciano vs. Bolívar

CIENCIANO: Juan Cruz Bolado; Danilo Ortiz, Maximiliano Amondarain, Jimmy Valoyes; Christian Neira, Claudio Torrejón, Santiago Arias, Yimy Gamero; Alejandro Hohberg; Cristian Souza y Carlos Garcés. DT: Carlos Desio.

BOLÍVAR: Carlos Lampe; Yomar Rocha, Miguel Torrén, Jesús Sagredo, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Carlos Melgar; Damián Batallini, Martín Cauteruccio, Daniel Cataño. DT: Flavio Robatto.

¿Dónde ver en vivo Cienciano vs. Bolívar por la Copa Sudamericana 2025?

Cienciano vs. Bolívar se juega este miércoles 20 de agosto desde las 05:00 p.m. en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad de Cusco por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Este partido se puede ver en vivo para toda Sudamérica por ESPN 2 en TV y Disney+ vía streaming, salvo Brasil. En este último país sólo se puede disfrutar por la plataforma Paramount+.