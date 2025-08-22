Sigue la polémica por las incidencias ocurridas en el duelo por Copa Sudamericana entre Independiente de Avellaneda vs. Universidad de Chile. A la espera de la determinación final por parte de la Conmebol luego de las investigaciones respectivas y de los descargos de ambas instituciones, ahora se pudo conocer una primera sanción hacia el recinto deportivo del club argentino.

Resulta que desde los canales oficiales de Independiente de Avellaneda se pudo confirmar que el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini quedó temporalmente suspendido tras una decisión por parte de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la cual toma una prevención de cara al próximo encuentro que sostendrán ante Platense por la fecha 6 del Torneo Argentino.

Si bien se trata de una medida cautelar y que incluso podría tener algún tipo de reconsideración frente a la apelación de los directivos del ‘Rojo’, claramente es un primer paso que pone en aprieto las intenciones de la institución de continuar firme en la Copa Sudamericana. Por dichas razones, desde Alianza Lima andan muy alertas y expectantes frente a este panorama ya que cualquier novedad significaría un indicio de la decisión que pueda tomar Conmebol.

¿Qué dice exactamente el comunicado oficial de Independiente?

“El Club Atlético Independiente informa que, ante una medida cautelar emitida por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se ha dispuesto la clausura y suspensión preventiva del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini para disputar con público el encuentro del próximo domingo frente a Platense”; informó en primera instancia el equipo argentino a través de su cuenta oficial de ‘X’.

En esta misma línea, el ‘Rojo‘ manifestó sus intenciones de darle vuelta por completo a esta situación “Nuestro Departamento de Legales se encuentra en este momento trabajando en la presentación de un recurso en carácter de urgencia para que el juez interviniente reconsidere dicha medida, con el objetivo de garantizar el derecho de nuestras socias, socios e hinchas a alentar a Independiente en nuestro estadio”.

La más reciente decisión que tomaron en Conmebol

En horas de la tarde se pudo conocer que desde Conmebol abrieron un expediente disciplinario a Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile luego de lo ocurrido en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini el pasado miércoles 20 de agosto. Ambos equipos tienen hasta el 27 de este mes para presentar sus respectivos descargos y luego de ello es que recién se tendrá la resolución del caso y qué equipo enfrenta a Alianza Lima en los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

ver también ¿A semifinales? Conmebol premió a Alianza Lima luego de su clasificación en Copa Sudamericana 2025