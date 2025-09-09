El único jugador que rindió con Perú y la hinchada lo reconoce: “es lo más parecido a Messi”

La Selección Peruana volvió a mostrar una de sus caras más bajas ante Paraguay. El equipo patrio sufrió mucho para hacer juego y esto terminó siendo aprovechado por un jugador, el cual demostró algo diferente en la cancha. Ganándose el aprecio del hincha que ya lo quiere ver como titular indiscutible para las siguientes Eliminatorias Rumbo al Mundial 2030.

Nos estamos refiriendo a Joao Grimaldo, quien se volvió el amo y señor de los ataques peruanos. Siendo un gran referente por la banda para generar peligro en el área de Paraguay. Su explosividad, el cambio ritmo, gambeta y centros se convirtieron en vitales para el equipo patrio. Que ante un conjunto ‘guaraní’ bien parado, generaba el peligro con su creatividad.

Joao Grimaldo (Foto: Selección Peruana).

Estos movimientos en ataque hicieron que se vea muy diferente al resto de sus compañeros. Kenji Cabrera que también viene jugando sus primeros partidos con Perú no estuvo a la altura, siendo de los más pedidos terminó siendo cambiado en el segundo tiempo. Eso sí, es parte de la adaptación a un nuevo rol en este equipo patrio que no es fácil para nadie.

¿Qué dijeron los hinchas de Joao Grimaldo?

Los aficionados no dudaron en halagar el gran rendimiento de Joao Grimaldo en este encuentro. Lo vieron como un jugador importante que fue el único que dio la cara por el Perú. Pues otros jugadores experimentados no estuvieron a la altura de este encuentro.

Muchos lo consideran a Grimaldo como un importante elemento que debe ser uno de los titular para la siguiente Eliminatoria. Pues gracias a su gran momento en el Riga FC de Letonia a terminado de explotar como extremo, siendo un jugador que sabe generar mucho peligro en poco espacio. Algo que antes no se le veía y que gracias a su experiencia europea a logrado crecer como profesional.

Algunos lo vienen comparando con algunos jugadores, como Lionel Messi. Pero sobre todo, lo ponen por encima de otros extremos que han estado en la Selección Peruana como es el caso de Andy Polo, Bryan Reyna, Kevin Quevedo, entre otros.

Esto lo viene dejando como uno de los titulares a tener en cuenta para los próximos amistosos, en los que probablemente siga sumando minutos y ganando experiencia vistiendo la camiseta de Perú.

¿Cuántos partidos tiene Joao Grimaldo con la Selección Peruana?

Para comenzar hay que mencionar que Juan Reynoso fue el primero en confiar en él. Fue el 12 de setiembre del 2023 como jugador de Sporting Cristal cuando tuvo su debut con 20 años ante Brasil en el estadio nacional. Duelo que culminó 0-1 a favor de la ‘canarinha’.

Desde aquel partido ha tenido la opción de jugar en 10 partidos contando este último juego con Paraguay, ha hecho un gol y ha dado una asistencia en 499 minutos dentro del terreno de juego.

