¿Perú y Chile se lo pelean? El DT argentino que gusta a Jean Ferrari y sigue La Roja para reemplazar a Ricardo Gareca

Luego de que se hiciera oficial la salida de Óscar Ibáñez de la Selección Peruana, son varios los nombres de posibles candidatos los que empezaron a tomar a fuerza.

Y es que, tras un proceso clasificatorio para el olvido, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, ya empezó a trabajar en lo que será la elección del nuevo entrenador.

Según se pudo conocer, el exadministrador de Universitario de Deportes tendría planificado viajar a algunos países de Sudamérica para sostener conversaciones con diversos técnicos.

¿Hay interés en Gustavo Álvarez?

De acuerdo a la información brindada por el periodista deportivo Gustavo Peralta durante el último programa de ‘L1 Radio’, una de las opciones de la Federación sería Gustavo Álvarez, actual entrenador de Universidad de Chile.

“En Chile suena muy fuerte Gustavo Álvarez, actual técnico de la U. de Chile y extécnico de Sport Boys y Atlético Grau. Tiene un perfil muy bueno, a mí me gusta mucho”, expresó en primera instancia.

Posterior a ello, agregó lo siguiente: “Si Perú se animara, porque creo que a Álvarez lo tiene entre uno de las opciones, empezaría a competir con Chile por él”.

Las otras opciones de la FPF

Otra de las opciones que se estaría manejando en la interna del máximo ente regulador del fútbol peruano sería Gustavo Quinteros, que se conoce es del gusto de Jean Ferrari.

“Gustavo Quinteros es un técnico que siempre le gustó a Ferrari, es más en la última etapa cuando se va Bustos, antes que regrese Fossati, la ‘U’ al primer técnico que va a buscar es a Quinteros, solo que Quinteros dijo que no quería dirigir hasta diciembre y enero porque quería descansar”, explicó Peralta días atrás.

