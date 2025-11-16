Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde ante Armenia: qué necesita para clasificar al Mundial 2026

Portugal llega a su encuentro crucial contra Armenia en una posición de liderazgo en el Grupo F de las Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con 10 puntos en cuatro partidos, aventajan a Hungría (8 puntos) e Irlanda (7 puntos). A solo dos jornadas del final, una victoria hoy se perfila como la ruta más segura y directa para sellar su clasificación inmediata. Este partido es fundamental, ya que determinará si el pase se logra hoy o si la definición se posterga hasta la tensa última fecha.

¿Qué pasa si Portugal vence a Armenia?

El escenario ideal y más probable es la victoria de Portugal sobre Armenia en casa. Con estos tres puntos, la selección lusa sumaría 13 puntos, un total inalcanzable para sus rivales, asegurando matemáticamente el primer puesto del grupo. Este resultado le otorgaría el pase directo a la Copa Mundial 2026, cumpliendo el objetivo principal sin necesidad de recurrir a la fase de repesca.

Cristiano Ronaldo y Portugal perdieron 2-0 ante Irlanda. (Photo by Charles McQuillan/Getty Images)

¿Qué pasa si Portugal empata con Armenia?

Un empate, aunque no sería una catástrofe, complicaría la situación. Al sumar un solo punto (llegando a 11), Portugal no aseguraría la clasificación automática en esta jornada. Si Hungría gana su partido, igualaría los 11 puntos y podría arrebatarle el liderato por diferencia de goles. Irlanda también se mantendría en la lucha. Un empate obligaría a Portugal a buscar la victoria en la última fecha, posiblemente bajo la presión de un enfrentamiento directo por el cupo.

¿Qué pasa si Portugal pierde contra Armenia?

La derrota ante Armenia, el peor resultado posible, dejaría a Portugal estancado en 10 puntos y pondría en grave riesgo su liderazgo. Si Hungría gana, superaría automáticamente a Portugal, relegándolo al segundo lugar. Una victoria de Irlanda también reduciría la diferencia a solo tres puntos, haciendo a Portugal vulnerable. Una derrota forzaría a la selección a depender no solo de ganar su último partido, sino también de otros resultados para recuperar el primer puesto o, al menos, asegurar el segundo lugar y la repesca.

Notamos algo claro, la clasificación directa al Mundial 2026 en esta jornada depende de un único resultado: la victoria contra Armenia. Solo ganando, Portugal es dueño de su destino para sellar el pase hoy. Cualquier otro desenlace —empate o derrota— postergará la decisión hasta la última jornada, aumentando la incertidumbre y el riesgo de terminar en la segunda posición. Evitar la estresante y complicada ruta de la repesca, que implica una mini-fase de eliminación directa, es la prioridad.

