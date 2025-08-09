Es tendencia:
logotipo del encabezado
Amistoso

A qué hora y cómo ver en vivo Chelsea vs. Milan, amistoso internacional 2025

Los 'Blues' y los 'Rossoneros' se enfrentan en el Stamford Bridge de Londres.

Por Renato Pérez

Chelsea vs. Milan.
© Composición BOLAVIP.Chelsea vs. Milan.

Los equipos europeos empiezan a palpitar los últimos días se preparación de cara a los inicios de las distintas competencias. En esta ocasión es el turno de Chelsea y Milan, quienes se verán las caras en las próximas horas en el Stamford Bridge de Londres y disputarán uno de los amistosos internacionales más importantes de la jornada de este este fin de semana.

Publicidad

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido amistoso, Chelsea venció 2-0 a Bayern Leverkusen el día de ayer con goles de Estevao William y Joao Pedro, además de que están muy entonados luego del título conseguido en el Mundial de Clubes 2025. Es así que los dirigidos por Enzo Maresca buscan otro triunfo para llegar en óptimas condiciones al debut de la Premier League.

Fuente: Getty Images.

Fuente: Getty Images.

Hablando de Milan, el equipo rossonero sí ha jugado varios duelos internacionales. Perdieron 1-0 ante Arsenal, cayeron 2-1 frente a Liverpool, luego vencieron 9-0 a Perth Glory FC de Australia y finalmente empataron 1-1 contra Leeds United. Ahora se alistan para visitar a un Chelsea en un duelo que podría ser tomado como el más complicado que jugarán antes del inicio de la Serie A.

Publicidad
Fuente: Getty Images.

Fuente: Getty Images.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Milan?

El amistoso internacional que disputarán Chelsea vs. Milan, el cual por cierto se jugará en el Stamford Bridge de Londres, está programado para este día domingo 10 de agosto y será con los siguientes horarios alrededor del mundo:

  • 9:00 | Perú
  • 16:00 | España
  • 11:00 | Argentina
  • 10:00 | USA – Tiempo del Este
  • 09:00 | Colombia
  • 08:00 | México
Publicidad

¿Dónde ver el amistoso Chelsea vs. Milan?

El partido amistoso entre Chelsea vs. Milan podrá disfrutarse a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos y España por medio de la señal oficial de ‘DAZN‘, así que las incidencias que se darán la ciudad de Londres estarán totalmente aseguradas a través de esta vía.

Las posibles alineaciones del amistoso Chelsea vs. Milan

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Hato, Cucurella; Caicedo, Fernández; Neto, Palmer, Gittens y Pedro. DT: Enzo Maresca.

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Musah, Estupiñán; Leao y Gimenez. DT: Massimiliano Allegri.

Publicidad
Fuente: Chelsea FC
Fuente: Chelsea FC
Por culpa de Cristiano Ronaldo: ¿Nuevo adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz?

ver también

Por culpa de Cristiano Ronaldo: ¿Nuevo adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz?

Fue titular con Mourinho en Real Madrid, fue campeón en Atlético de Madrid y ahora jugará en Irán

ver también

Fue titular con Mourinho en Real Madrid, fue campeón en Atlético de Madrid y ahora jugará en Irán

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
A qué hora y dónde ver en vivo Chelsea vs. Bayer Leverkusen
Fútbol europeo

A qué hora y dónde ver en vivo Chelsea vs. Bayer Leverkusen

180 millones en salida del Chelsea y ahora buscan cerrar un fichaje de lujo
Futbol Internacional

180 millones en salida del Chelsea y ahora buscan cerrar un fichaje de lujo

La joya que Europa perdió: a los 25 años se une a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita
Futbol Internacional

La joya que Europa perdió: a los 25 años se une a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita

Llegó como figura a Alianza Lima, pero los hinchas ya no lo toleran tras mal partido ante Ayacucho FC: “Es muy limitado”
Liga 1

Llegó como figura a Alianza Lima, pero los hinchas ya no lo toleran tras mal partido ante Ayacucho FC: “Es muy limitado”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo