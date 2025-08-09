A qué hora y cómo ver en vivo Chelsea vs. Milan, amistoso internacional 2025

Los equipos europeos empiezan a palpitar los últimos días se preparación de cara a los inicios de las distintas competencias. En esta ocasión es el turno de Chelsea y Milan, quienes se verán las caras en las próximas horas en el Stamford Bridge de Londres y disputarán uno de los amistosos internacionales más importantes de la jornada de este este fin de semana.

En cuanto a cómo llegan los equipos al partido amistoso, Chelsea venció 2-0 a Bayern Leverkusen el día de ayer con goles de Estevao William y Joao Pedro, además de que están muy entonados luego del título conseguido en el Mundial de Clubes 2025. Es así que los dirigidos por Enzo Maresca buscan otro triunfo para llegar en óptimas condiciones al debut de la Premier League.

Fuente: Getty Images.

Hablando de Milan, el equipo rossonero sí ha jugado varios duelos internacionales. Perdieron 1-0 ante Arsenal, cayeron 2-1 frente a Liverpool, luego vencieron 9-0 a Perth Glory FC de Australia y finalmente empataron 1-1 contra Leeds United. Ahora se alistan para visitar a un Chelsea en un duelo que podría ser tomado como el más complicado que jugarán antes del inicio de la Serie A.

Fuente: Getty Images.

¿A qué hora juegan Chelsea vs. Milan?

El amistoso internacional que disputarán Chelsea vs. Milan, el cual por cierto se jugará en el Stamford Bridge de Londres, está programado para este día domingo 10 de agosto y será con los siguientes horarios alrededor del mundo:

9:00 | Perú

16:00 | España

11:00 | Argentina

10:00 | USA – Tiempo del Este

09:00 | Colombia

08:00 | México

¿Dónde ver el amistoso Chelsea vs. Milan?

El partido amistoso entre Chelsea vs. Milan podrá disfrutarse a nivel de Latinoamérica, Estados Unidos y España por medio de la señal oficial de ‘DAZN‘, así que las incidencias que se darán la ciudad de Londres estarán totalmente aseguradas a través de esta vía.

Las posibles alineaciones del amistoso Chelsea vs. Milan

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Hato, Cucurella; Caicedo, Fernández; Neto, Palmer, Gittens y Pedro. DT: Enzo Maresca.

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Musah, Estupiñán; Leao y Gimenez. DT: Massimiliano Allegri.

Fuente: Chelsea FC

