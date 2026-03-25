¿A qué hora y dónde ver en vivo Cruz Azul vs. Atlético Nacional, partido amistoso en Estados Unidos?

La Fecha FIFA de marzo paró la actividad de las ligas más importantes del mundo. Pero los equipos tienen la oportunidad de continuar con sus trabajos y dos de los equipos más importantes de toda América juegan un partido amistoso. Cruz Azul de México y Atlético Nacional de Colombia se enfrentan este miércoles 25 de marzo en el PayPal Park de San José, California, Estados Unidos.

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Ambos equipos están en un buen momento luchando en primeros puestos de la Liga MX y la Liga BetPlay, respectivamente. Por lo tanto, se trata de un duelo vibrante en donde buscarán probar sus mejores piezas y aprovechar el descanso por la fecha FIFA.

Cruz Azul viene de igualar en su último partido del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Fue 1-1 ante Mazatlán y eso le perder terreno con respecto a las Chivas de Guadalajara en la lucha por el primer lugar. Está segundo con 27 puntos, a tres del ‘Rebaño Sagrado’.

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Atlético Nacional, por su parte, está inmerso en una fuerte polémica tras la denuncia por abuso sexual contra uno de sus jugadores, Nicolás Rodríguez. Esto llega justo cuando el ‘Verdolaga’ es líder de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I con 27 puntos, igualado junto a Deportivo Pasto, pero con un partido menos (jugó 12 y Pasto, 13).

¿A qué hora se juega el amistoso Cruz Azul vs. Atlético Nacional?

Cruz Azul vs. Atlético Nacional se juega en el PayPal Park de San José, California, Estados Unidos, estadio con capacidad para 18 mil espectadores. El partido se disputa este miércoles 25 de marzo desde las 19:30 horas local (21:30 horas Colombia y Perú).

¿Dónde ver en vivo el amistoso Cruz Azul vs. Atlético Nacional?

El partido amistoso entre Cruz Azul y Atlético Nacional no tiene transmisión por TV en vivo. Se puede ver únicamente por la plataforma de streaming de OneTIX Live. Para acceder a ella, tienes que crearte un usuario y pagar uno de los dos planes: uno para ver el partido o un plan de 15 días.

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