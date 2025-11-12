Bolivia vs. Corea del Sur EN VIVO: hora, día, canal de TV y posibles alineaciones del partido amistoso fecha FIFA

La Selección Bolivia enfrenta a Corea del Sur en un primer amistoso de la fecha FIFA de noviembre. El duelo se juega este viernes 14 de noviembre desde las 7:00 a.m. (hora Bolivia) en el Daejeon World Cup Stadium de la ciudad de Daejeon en Corea del Sur. El encuentro sirve de preparación a ‘La Verde’ para su gran objetivo: el repechaje intercontinental para el Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Bolivia tiene dos partidos amistosos en esta ventana internacional de noviembre. El primer partido lo tiene ante Corea del Sur, selección que está clasificada al Mundial 2026 y lo hará como visitante. Por lo tanto, es un desafío importante y el entrenador Óscar Villegas también podría sacar muchas conclusiones.

Para este duelo amistoso, ‘La Verde’ no podrá contar con varias figuras de Bolívar, debido a que fueron desconvocados por Óscar Villegas tras diferencias en la liberación de los jugadores. Así, Carlos Lampe, Robson Matheus, Ervin Vaca y Carlos Melgar fueron dados de baja. Esto podría darle una oportunidad para ser titular a Guillermo Viscarra, arquero de Alianza Lima.

Los surcoreanos han estado apostando durante las últimas fechas FIFA por enfrentar a países del continente americano, luego de haber asegurado la clasificación a la Copa del Mundo Norteamérica 2026. En octubre, cayó 5-0 ante Brasil, pero le ganó a Paraguay por 2-0.

Publicidad

Publicidad

Día y hora para el partido amistoso Bolivia vs. Corea del Sur

Bolivia vs. Corea del Sur se juega este viernes 14 de noviembre desde las 7:00 a.m. (hora Bolivia) y las 6:00 a.m. (hora Perú) en el Daejeon World Cup Stadium de la ciudad de Daejeon en Corea del Sur.

ver también Cuándo y dónde será el sorteo del Mundial 2026

¿Qué canal transmite en vivo Bolivia vs. Corea del Sur?

El partido entre Bolivia y Corea del Sur, que se juega este viernes 14 de noviembre en Daejeon, se puede ver en vivo en Bolivia por Fútbol Canal, mientras que no tiene transmisión oficial en Perú. En tanto, la plataforma FBF Play, perteneciente a la Federación Bolivia de Fútbol también ofrece la transmisión en vivo. En tanto, Bolavip Perú ofrecerá el minuto a minuto.

Publicidad

Publicidad

Las posibles alineaciones para Bolivia vs. Corea del Sur

COREA DEL SUR: Seung-gyu Kim; Moon-hwan Kim, Min-jae Kim, Yu-min Cho, Tae-Seok Lee; Jin-Seob Park, Jin-gyu Kim, Du-Jae Won; Kang-in Lee, Jing-su Eom y Heung-min Son. DT: Myung-bo Hong.

BOLIVIA: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Diego Arroyo, Roberto Fernández; Moisés Villarroel, Héctor Cuellar, Gabriel Villamil; Miguelito Terceros, Enzo Monteiro y John García. DT: Óscar Villegas.

DATOS CLAVES

El partido Bolivia vs. Corea del Sur será el viernes 14 de noviembre a las 7:00 a.m. ( hora Bolivia ).

será el a las ( ). El amistoso se jugará en el Daejeon World Cup Stadium en la ciudad de Daejeon , Corea del Sur .

en la ciudad de , . Óscar Villegas no contará con Carlos Lampe, Robson Matheus, Ervin Vaca y Carlos Melgar.

Publicidad