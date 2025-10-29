Fabián Bustos fue lapidario y sentenció en 8 dolorosas palabras su mal paso por Olimpia

Fabián Bustos continúa en libertad de acción tras su mal paso por Olimpia de Paraguay. En una reciente entrevista con L1 MAX, confesó arrepentirse de salir de Universitario y no tuvo buenas palabras con cómo encontró al ‘Decano’ desde su llegada hasta su salida.

Publicidad

Publicidad

Con motivo del tricampeonato nacional de Universitario, Fabián Bustos se manifestó sobre su exclub, el cual dirigió en 2024 donde salió campeón nacional y parte de este 2025 hasta su salida en abril. Fue en ese entonces cuando decidió irse para aceptar una oferta de Olimpia.

En su explicación en L1 Radio, reveló que no debió irse a Paraguay. “Creo que fue un error en aquel momento. Si recuerdan estaba un poco el mundo del fútbol en Perú complicado. A mí se me sanciona por un gesto, con todo respeto, sin faltar el respeto a los demás y se me sancionó muy rápido. Me llegó una oferta de un club que había tenido muchas copas internacionales y me dejé llevar por la situación“, aseguró.

ver también La respuesta de Fabián Bustos a Jean Ferrari por el puesto de DT de la Selección Peruana

Fabián Bustos cuestionó a Olimpia

No fue lo único que expuso Fabián Bustos respecto a su paso anterior por Olimpia. Además de reconocer el error, utilizó una frase que en Paraguay no debería caer para nada bien. Fueron 8 palabras duras en donde tiró que “no estaban las condiciones como tenían que estar”.

Publicidad

Publicidad

“Obviamente, con el diario del lunes, es un error que cometí. Llegué a un lugar donde no estaban las condiciones como tenían que estar o como de donde veníamos y son esos pasos que uno da en su carrera que, lamentablemente, se equivoca“, sentenció el entrenador argentino.

ver también Leyenda internacional envió mensaje para Universitario y Jorge Fossati luego del tricampeonato

Cabe recordar que en su paso por ‘El Expreso Decano’ sólo dirigió 14 partidos donde ganó tres partidos, perdió otros tres y empató en ocho ocasiones. En total, sólo sacó el 40 por ciento de los puntos y eso llevó a su salida abrupta.

Publicidad

Publicidad

Fabián Bustos espera el próximo paso en su carrera

Fabián Bustos se encuentra libre tras su paso por Olimpia. Según expresó en L1 MAX espera por una nueva oportunidad en los bancos de suplentes y no descarta que haya novedades a fin de año. En Perú, confesó que no se ve en otro lado que no sea la ‘U’.

La oportunidad de la Selección Peruana está descartada, confirmando lo que había dicho anteriormente Jean Ferrari en una entrevista. Por lo cual, se espera que el entrenador argentino tenga el próximo paso en su carrera por fuera del país.

DATOS CLAVES

Fabián Bustos lamentó su salida de Universitario en abril de 2025 para ir a Olimpia.

lamentó su salida de en para ir a Olimpia. El técnico argentino dirigió 14 partidos en Olimpia con 3 victorias , 8 empates y 3 derrotas.

en con , 8 empates y 3 derrotas. Bustos fue sancionado en Perú por un gesto antes de irse al club paraguayo, donde “no estaban las condiciones como tenían que estar”.

Publicidad