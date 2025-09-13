Alianza Lima preocupado: se confirmó la gran desventaja que tendrá hoy ante Garcilaso

Alianza Lima vuelve a la acción hoy ante Deportivo Garcilaso. Jugando en Matute por la fecha 8 del Torneo Clausura, el cuadro íntimo recibirá al visitante este sábado 13 de septiembre desde las 7:00 PM. Buscando el triunfo para acercarse más a la cima de la Liga 1, se confirmó que el equipo de La Victoria tendrá una enorme desventaja.

Y no hablamos de las ausencias confirmadas del técnico Néstor Gorosito, los defensas Carlos Zambrano y Renzo Garcés, y el suspendido Kevin Quevedo. No, la información que tenemos es que Alianza Lima tendrá hoy una gran desventaja ante Deportivo Garcilaso.

Sucede que Alianza Lima solicitó a la CONAR que no le programen más al árbitro Diego Haro. En ese sentido, el cuadro íntimo percibe que el colegiado no es el más adecuado para dirigir sus partidos.

Pero, en respuesta, la CONAR confirmó que el árbitro Diego Haro dirigirá el partido de hoy entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso. Enorme desventaja luego de hacerse pública la solicitud íntima y una situación que podría jugar en contra de los blanquiazules.

El mensaje de Alianza Lima en la previa de su partido ante Deportivo Garcilaso. (Foto: Alianza Lima)

¿Quién es el árbitro del Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?

Diego Haro será el árbitro oficial del partido de hoy entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso. Si bien Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, reveló que la CONAR no respondió la solicitud sobre el cambio del árbitro Diego Haro, sí expresó que Víctor Hugo Carrillo, jefe de CONAR, le respondió diciéndole que no le pudieron contestar antes pues estaban ocupados.

¿A qué hora juegan hoy Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima juega hoy ante Deportivo Garcilaso este sábado 13 de septiembre desde las 7:00 PM. en Matute. El partido es válido por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 de Perú.

¿En qué canal ver hoy Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso se podrá ver hoy en vivo y en directo por la señal oficial de L1 MAX. Además, también se podrá seguir gratis desde tu celular y por internet en el minuto a minuto de Bolavip.

Alineación titular de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso hoy

Probable alineación titular de Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso hoy: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Jean Pierre Archimbaud y Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Sergio Peña y Fernando Gaibor; Alan Cantero, Eryc Castillo y Hernán Barcos.