El pasado viernes 13 de mayo, Gianluca Lapadula se volvió a poner la capa de héroe con el Benevento, ya que el ‘Bambino’ anotó el único tanto que le dio la victoria a los ‘Brujos’ sobre el Ascoli en los play offs en la victoria de 1-0. Esto le permite seguir avanzando a los dirigidos por Fabio Caserta y ponerse cada vez más cerca del ascenso para llegar a la Serie A.

El delantero de la Selección Peruana jugó todo el partido y con esto suma 90 minutos más. ‘Lapagol’ publicó una profunda reflexión donde deja un mensaje sobre la perseverancia: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles”, dijo el atacante en su cuenta de Instagram.

Como ya es sabido, Gianluca Lapadula y Fabio Caserta, su actual técnico en el Benevento, no tienen una muy buena relación, debido a esto el estratega italiano no ha tenido en cuenta durante muchos partidos al futbolista. Algo que nadie podía explicárselo, pues a muchos no les cuadraba la idea de que el ‘Bambino’ esté lesionado, algo que dijo el técnico de los ‘Brujos’ en su momento. Actualmente el exdelantero del Milan viene teniendo un gran desempeño anotando y teniendo un gran desempeño en el terreno de juego.

Se espera que Gianluca Lapadula y el Benevento sigan avanzando en los playoffs, para que así el delantero continúe sumando minutos de juego. Esto beneficia a la Selección Peruana, pues el atacante llegaría a la ‘Blanquirroja’ con un muy buen nivel y varios minutos de cara al repechaje del próximo 13 de junio en Doha - Qatar, donde los dirigidos por Ricardo Gareca lucharán por un cupo al Mundial Qatar 2022.