Le pegan en el suelo a Ricardo Gareca tras la monumental actuación de Carlos Cáceda: "Lo sacó injustamente de la selección por poner a Carvallo que no chapa ni la gripe"

Monumental. Esa palabra intenta graficar lo que hizo el arquero peruano Carlos Cáceda, aunque me atrevo a decir que queda corta, debido a que el meta estuvo brillante en la clasificación de Melgar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

Durante los 180 minutos ante Inter de Porto Alegre estuvo fantástico, pero donde se lució fue en los penales, porque el golero contuvo tres disparos, que ayudaron a que la tienda de Arequipa siguiera avanzando en el certamen internacional.

La gran performance del golero trajo a colación a Ricardo Gareca, quien dejó de contar con Cáceda, a quien ni siquiera llevaba a la banca, situación que provocó la crítica de El Bombardero de Trome.

"Lo que me gustó es que el equipo tuvo personalidad y jugó de igual a igual ante el Inter en su propia cancha. Cáceda demostró que el ‘Tigre’ Gareca lo sacó injustamente de la selección por poner a Carvallo que no chapa ni la gripe. Fijo que si Alianza iba a jugar a Brasil le metían 8 ‘pepas’", dijeron sobre el ex DT de la selección.

Luego, el análisis fue por lo hecho por Melgar, que tiene un plantel joven que supo meterse en instancias finales de la Sudamericana.

"El cuadro arequipeño tiene mucho mérito porque cuenta con jóvenes aguerridos y hambre de gloria. Acá hay equipos que tienen plata y traen como ‘estrellas’ a ‘choclones’ de 38 años. No seas malo...", agregó.

Melgar sigue haciendo historia en la Copa Sudamericana y por el paso a la final se medirá con Independiente del Valle.