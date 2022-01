Hinchas del Benevento se van en contra de Gianluca Lapadula por ya no querer jugar en el cuadro de los ‘Brujos’ para mudarse de equipo en Italia

Gianluca Lapadula es una de las estrellas del Benevento y también quien en muchas ocasiones ha marcado goles para darle el triunfo al equipo. Actualmente el delantero peruano viene pasando un mal momento, ya que tras las declaraciones de su técnico, Fabio Caserta, quien dijo que el ‘Bambino’ no quiere jugar más con los amarillos y rojos, los hinchas han reaccionado.

+ Ray Sandoval captado en estado de ebriedad tras romper protocolo de seguridad

+ Alianza Lima olvida a su ídolo y lo suplantará con un excapitán campeón

+ Jugó contra la Selección Peruana y reveló qué les pidió Gareca: "Nos reunió antes del partido"

Los ultras del Benevento se encuentran muy amargos con Gianluca Lapadula, por no querer participar de los juegos del equipo; por ese motivo colgaron, en las afueras del estadio, una banderola donde decía “Lapadula mercenario de otra categoría”, esto habría sido diseñado por el grupo Curva Sub Benevento’, quienes no aprueban lo declarado por el estratega de los ‘Brujos’´.

Estos mismos aficionados, y muchos más, hace muy poco celebraban los goles del delantero del Benevento, pero tras lo sucedido se han puesto en contra del futbolista y no ven con buenos ojos la salida del club, donde pusieron la banderola en el estadio Comunale Ciro Virgorito, algo que ha puesto en aprietos al atacante.

Finalmente, el delantero no viene teniendo minutos en el equipo, esto preocupa al comando técnico de la Selección Peruana, pues Gianluca Lapadula llegaría sin ritmo futbolístico a los partidos frente a Colombia y Ecuador, los cuales son cruciales para comenzar a definir la posible clasificación de la ‘bicolor’ al Mundial de Qatar 2022.

¿Qué días juega Perú los amistosos ante Panamá y Jamaica?

La Selección Peruana afrontará dos duros cotejos como preparación para la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. A desarrollarse ante Panamá y Jamaica en el estadio Nacional, la próxima seguidilla de partidos podría jugar en contra y por ello los futbolistas necesitan todo el apoyo del público. Así pues, el enfrentamiento ante Panamá se desarrollará el domingo 16 de enero y ante Jamaica el jueves 20 de enero.