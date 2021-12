El nuevo jugador de César Vallejo, Carlos Ascues, confirmó que no cometerá los mismos errores del pasado. Pidiendo que confíen en él.

Carlos Ascues se confiesa: "He madurado, no soy el mismo chico de antes"

El polifuncional futbolista no continuará en Alianza Atlético de Sullana. Carlos Ascues fue presentado como nuevo jugador de la Universidad César Vallejo, y se mostró confiado en hacer un gran trabajo. Confesándose para GOLPERU, como un 'hombre maduro'.

Las primeras palabras de 'El Patrón' fueron las siguientes: "Estoy agradecido por los buenos mensajes recibidos de la hinchada y pido que confíen en mí. Ya no soy el mismo chico de antes, ahora ya he madurado, he cambiado y espero dar mi cien por ciento".

Con respecto a su llegada al equipo 'trujillano', Ascues precisó: "Muy feliz que una institución como César Vallejo se fije en mí, desde el 2019 se había acercado, pero por otros motivos no se pudo dar. Estoy agradecido con el ‘profe’ Chemo y el presidente".

Finalmente, se planteó metas y espera cumplir las expectativas del comando técnico: "Quiero ponerme al cien por ciento. He venido haciendo trabajos personales, pero no es lo mismo que estar al mando del ‘profe’ Mendaña (preparador físico), con quien coincidí en Melgar. Estoy ansioso de trabajar con ellos para llegar de la mejor manera al campeonato y a la Copa Libertadores".