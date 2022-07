Juan Máximo Reynoso es una de las principales opciones para poder reemplazar a Ricardo Gareca como director técnico de la Selección Peruana. El último club que dirigió al DT peruano fue Cruz Azul, donde logró conquistar un título tras muchos años de sequía de trofeos.

A raíz de la buena labor realizada por el entrenador peruano, durante su estancia en México, es que ha sido fuertemente vinculado con asumir el cargo que dejó el ‘Tigre’ Gareca tras su no renovación con la ‘Blanquirroja’.

Asimismo, diversos medios deportivos peruanos, informan que ya existió un contacto entre la Federación Peruana de Fútbol y el entrenador nacional para que pueda convertirse en el nuevo director técnico de Perú de cara a las Eliminatorias al Mundial del 2026.

Además, según los periodistas Gustavo Peralta y Fernando Egúsquiza, el estratega peruano llegó a Lima de forma discreta para no levantar sospechas y especulaciones. Adicionalmente, el reportero de Latina también habló en relación a Juan Carlos Oblitas y su posible nuevo cargo en la FPF.

"Juan Reynoso está en Lima. Llegó anoche bien caleta, casi no se dejó ver. Hay quienes me aseguran a esta hora que la renovación de Oblitas con la FPF no es algo descabellado. Sabido es que si Oblitas se queda lo de Reynoso para la selección toma forma. A estar atentos", publicó Egúsquiza en sus redes sociales