Uno de los momentos más dolorosos de la historia del fútbol peruano pasó hace muy poco, más precisamente el 13 de junio, cuando la selección se quedó sin el Mundial de Qatar 2022, tras perder en los penales contra Australia.

Uno de los jugadores que falló su disparo fue el delantero de Universitario de Deportes Alex Valera, quien no pudo batir al payasesco arquero australiano Andrew Redmayne.

El zurdo dio la cara, porque rompió su largo silencio y se refirió al duro momento que protagonizó el Doha, señalando que lloró mucho, aunque está seguro de que saldrá adelante.

"Yo tuve las ganas de ir, pero lamentablemente así es el fútbol, no entró el balón y fue triste, ya lloré, ya lo superé y ahora estoy enfocado en mi equipo", dijo a Gol Perú.

"Todos tenemos la capacidad de patear penales y lamentablemente, como te digo, esto es fútbol. La pude meter como la pude fallar y esta vez la fallé", agregó.

Por último, Valera sentenció que los momentos más duros ya pasaron y que dejó atrás aquel fatídico penal, porque ahora mira al futuro.

"Como te repito, estuve triste, estuve mal, pero no me voy a decaer, voy a seguir adelante y voy a seguir entrenando todo lo que me falta y voy a seguir creciendo como futbolista", cerró.