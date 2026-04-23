Alejandro Restrepo, exentrenador de Alianza Lima, reveló si lo contactaron para llegar a Universitario

Ahora que Universitario de Deportes se alista para comenzar un nuevo proceso luego de la salida de Javier Rabanal, hay distintos candidatos que durante las últimas horas vienen sonando con bastante fuerza. Si bien todavía no hay un nombre confirmado, al margen del interinato de Jorge Araujo, recientemente se pudo conocer la postura de Alejandro Restrepo sobre volver al Perú.

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Como bien recordamos, Alejandro Restrepo fue entrenador de Alianza Lima durante finales del año 2023 y mediados del 2024, con lo cual ganó cierta relevancia en el fútbol peruano. Hasta hace poco estuvo al mando del Deportivo Independiente Medellín y por ende es que está libre de vínculos contractuales, así que en el papel andaría muy atento para escuchar propuestas interesantes.

Fuente: Alianza Lima.

“A mi entorno hasta el momento no me han llamado de ningún club. Puede haber interés de algún lado, pero por el momento no hay nada formal. A nosotros nos gusta el fútbol del exterior también. Nosotros ya hemos tenido esa experiencia de ir a Perú, de trabajar en equipos grandes y competir a nivel internacional. Ir al exterior sería algo muy lindo para nosotros”; fue la revelación de Alejandro Restrepo en una reciente charla con ‘Win Sports‘.

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"A mi entorno hasta el momento no me han llamado de ningún club; puede haber interés de algún lado, pero por el momento no hay nada formal. A nosotros nos gusta el fútbol exterior": Alejandro Restrepo, entrenador colombiano. 🏆⚽



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De esta manera, podemos entender que por ahora no hay ningún tipo de conexión entre la directiva de Universitario de Deportes y el entorno más cercano de Alejandro Restrepo. Ahora, veremos si es que con el pasar de los días se puede fomentar una posible negociación o de lo contrario se descarta por completo y desde el equipo merengue tienen en mente a otro candidato.

El resurgir de Universitario tras la salida de Javier Rabanal y el interinato de Jorge Araujo

Dejando de lado un poco a los candidatos de entrenadores que vendrían siendo analizados por la directiva de Universitario de Deportes, no perdamos de vista que Jorge Araujo debutó de estupenda manera como interino el día de ayer en un gran triunfo por 4-1 ante Deportivo Garcilaso. Con goles de Álex Valera, Caín Fara y José Rivera, los merengues volvieron a mostrar un buen rendimiento.

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Al parecer la ‘U’ recuperó la memoria del juego que durante el último tiempo mostró. Tras la salida de Javier Rabanal y de distintas informaciones que evidenciaban muy poco entendimiento con los jugadores, hoy incluso se habla de que seguir consiguiendo victorias podríamos estar frente a la posibilidad de que el popular ‘Coco’ se convierta en la verdadera apuesta de los altos mandos.

Fuente: Universitario.

DATOS CLAVES

Alejandro Restrepo negó haber recibido llamadas o propuestas formales de Universitario de Deportes .

negó haber recibido llamadas o propuestas formales de . El entrenador colombiano se encuentra libre tras dirigir recientemente al Deportivo Independiente Medellín .

. Universitario venció 4-1 a Deportivo Garcilaso bajo la dirección interina de Jorge Araujo.