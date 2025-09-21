El mensaje que Jorge Fossati le mandó a Cusco FC tras el triunfazo ante UTC en Trujillo: “Está haciendo una gran campaña”

Universitario de Deportes consiguió un buen triunfo el día de ayer frente a UTC de Cajamarca en el Estadio Mansiche de Trujillo. Además de recuperar el primer lugar del Torneo Clausura 2025, los merengues encontraron una tremenda motivación para seguir peleando por el título nacional ahora que se les viene una verdadera prueba de fuego ante Cusco FC. A raíz de este próximo encuentro es que Jorge Fossati habló del tema y de lo que esperan del equipo imperial.

Sabiendo que todavía no han conseguido nada en el Torneo Clausura 2025 y que quedan varias jornadas en disputa para que termine el campeonato regular, en caso existan playoffs como lo indica el reglamento de la Liga 1, Jorge Fossati evidenció un sentido de felicidad y a la vez de calma luego de la victoria por 1-2 frente a UTC de Cajamarca con un doblete estupendo de Álex Valera.

Fuente: Universitario

Además, no quiso dejar pasar la oportunidad para hablar de lo que se les viene la siguiente semana cuando tengan que recibir a Cusco FC en el Estadio Monumental de Ate. “De Cusco FC nos vamos a ocupar y enfocar desde mañana”; sentenció el popular ‘Nonno‘ en conversación con la prensa deportiva local al ser consultado sobre el rival que tendrán y con lo cual queda clarísimo que a partir de hoy los cremas analizarán a detalle al rival de turno.

¿Qué dijo exactamente Jorge Fossati sobre el presente de Cusco FC?

“Cusco FC es uno de los equipos que está haciendo una gran temporada. Claro está, los números así lo dicen. Está haciendo una gran campaña. Hay muchos equipos que están peleando por las primeras posiciones y Cusco FC es uno de ellos”; finalizó con sus comentarios un Jorge Fossati que sabe perfectamente que el duelo ante el equipo imperial es de vital importancia para seguir prendidos en la parte más alta de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

En resumen, el duelo entre Universitario de Deportes vs. Cusco FC será clave para ambos equipos. Si bien ahora mismo los merengues están en lo más alto del campeonato y los imperiales todavía deberán jugar su partido en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura 2025, no hay duda alguna de que estamos frente a una final adelantada que podría definir muchas cuestiones en la lucha por el título, sobre todo cuando también hay equipos que esperan la caída de ambos.

Día, hora y canal del duelo Universitario vs. Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, Universitario de Deportes recibirá a Cusco FC el próximo sábado 27 de septiembre a las 18:00 hora local en el Estadio Monumental de Ate. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ‘GolPerú‘ y ‘Movistar TV App‘. Además, podrás seguir todas las incidencias del encuentro gracias al minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

