Figura de Alianza Lima sueña con nacionalizarse peruano y vestir los colores de la ‘bicolor’: “Algún día”

Alianza Lima sufrió una dura derrota por 3-4 ante Deportivo Garcilaso en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva por la octava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Si bien el cuadro ‘íntimo’ no la viene pasando nada bien en el campeonato local y está cerca de alejarse de la pelea por el título nacional, en la Copa Sudamericana la historia es completamente distinta.

Y es que el equipo de Néstor Gorosito ya se alista para disputar el duelo de ida por los cuartos de final frente a la Universidad de Chile este jueves 18 de septiembre en Matute.

La inesperada confesión de Guillermo Enrique

Previo al crucial encuentro, uno de los que conversó con los medios de comunicación a las afueras del Complejo Deportivo Esther Grande de Bentín fue Guillermo Enrique.

Ante la presencia de un hincha que se le acercó a un pedirle un autógrafo con la camiseta peruana, el lateral señaló que él no era peruano pero que algún día le gustaría serlo.

“Yo no soy peruano, pero algún día…“, fueron las palabras del jugador de Alianza Lima.

Los números de Guillermo Enrique en Alianza Lima

Desde su llegada a La Victoria, Guillermo Enrique ha disputado un total de 30 partidos entre Liga 1 y torneos internacionales. Además, ha tenido la oportunidad de anotar un gol y brindar una asistencia.

Sin duda alguna, el futbolista argentino se ha convertido en pieza fundamental del equipo de Néstor Gorosito, adueñándose por completo de la banda derecha.

