Las bajas confirmadas por Fossati y Gorosito para el clásico Universitario vs. Alianza Lima

Universitario de Deportes y Alianza Lima se alistan para su esperado duelo por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025, pero ambos arribarán al clásico con ausencias significativas.

El cuadro ‘íntimo’ sufre varias bajas por lesión, mientras que en la ‘U’ también hay una ausencia confirmada, lo que condicionará el armado táctico de ambos equipos de cara a este choque clave.

Alianza Lima: varias bajas confirmadas

Una de las principales novedades en la lista de convocados de Alianza Lima para el clásico es la exclusión de Piero Cari. Aunque el joven mediocampista ya está recuperado físicamente, Néstor Gorosito habría optado por jugadores con mayor recorrido para afrontar un partido de alta exigencia como este.

Por otro lado, Paolo Guerrero continúa fuera por el desgarro que sufrió en el duelo de ida ante Universidad Católica. Sus recientes declaraciones sobre su ausencia en la Selección Peruana también reflejan que su recuperación demandará más tiempo del esperado.

A estas ausencias se suman las de Josué Estrada, Ricardo Lagos y Jesús Castillo, quienes no fueron considerados por decisión técnica. En tanto, Pablo Lavandeira sigue en proceso de recuperación y tampoco estará disponible para este encuentro.

Lista de convocados de Alianza Lima (Alianza Lima).

Universitario también sufre una baja sensible

Por su parte, Universitario no podrá contar con Rodrigo Ureña, quien sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda durante el primer partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores.

Parte médico de Rodrigo Ureña (Universitario).

Su recuperación requerirá de entre tres a cuatro semanas, lo que lo dejará fuera del choque ante el elenco ‘blanquiazul’ y otros próximos compromisos del equipo que dirige Jorge Fossati.

Más allá de esta baja, los ‘merengues’ llegan relativamente completos, aunque podrían producirse ajustes en el once titular según consideraciones tácticas.

