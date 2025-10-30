¿Guillermo Enrique no juega más? Alineación titular de Alianza Lima para enfrentar a Melgar

Alianza Lima recibirá a Melgar por la fecha 17 del Torneo Clausura en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). De cara a este compromiso, el comando técnico ‘íntimo’ alista un once con varias sorpresas con el objetivo de sumar una victoria clave en casa.

Para este encuentro decisivo, en el que los dirigidos por Néstor Gorosito intentan acercarse al segundo lugar del campeonato, el equipo contará con una ausencia importante por la banda: Guillermo Enrique. El jugador no presenta lesión alguna, pero fue excluido por decisión técnica.

Posible alineación de Alianza Lima ante Melgar

Después de esa modificación, ‘Pipo’ apostará por su alineación habitual, con Ángelo Campos bajo los tres palos. En reemplazo de Guillermo Enrique ingresará Aldair Estrada, exjugador de Cienciano, quien ocupará un lugar en el once inicial. La defensa central estará conformada por Carlos Zambrano y Renzo Garcés, mientras que por el sector izquierdo se ubicará Miguel Trauco.

En la zona media, Jesús Castillo continuará como el volante de contención, luego de ganarse la plena confianza del estratega argentino gracias a su rendimiento. A su lado estarán el ecuatoriano Fernando Gaibor y Sergio Peña, completando el tridente en el mediocampo.

En el ataque, las principales cartas por los extremos serán Eryc Castillo y Kevin Quevedo, mientras que en el centro del frente ofensivo se mantendrá como único referente el goleador y capitán Paolo Guerrero.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Melgar?

El encuentro entre Alianza Lima y Melgar se llevará a cabo este viernes 31 de octubre en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute), escenario que cuenta con una capacidad aproximada para 33 mil espectadores.

Ambas escuadras tienen previsto verse las caras a partir de las 20:00 horas de Perú. Cabe resaltar que, la transmisión estará a cargo de Liga 1 Max, canal oficial del campeonato peruano.

Últimos duelos entre ambos equipos

Melgar 0-1 Alianza Lima / 28 de junio del 2025

Alianza Lima 1-1 Melgar / 28 de septiembre del 2024

Melgar 1-0 Alianza Lima / 28 de abril del 2024

