Hinchas de Alianza Lima agradecen el buen partido de un jugador ante Juan Pablo II: “Despertó por fin”

Alianza Lima volvió a la victoria ante Juan Pablo II College, el cuadro del barrio de Matute supo festejar en casa. Esta vez en un duro encuentro, en el cual supieron aprovechar las oportunidades. Marcando la diferencia dentro de la cancha. Pero sobre todo, un jugador que terminó convenciendo a los hinchas ya que no venía en buenos rendimientos.

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En este caso, hablamosde Eryc Castillo, futbolista ecuatoriano que no había tenido hasta el momento goles. El año pasado la ‘culebra’ fue vital en varios partidos internacionales, marcando goles clave, pero esta campaña estaba en blanco. Por lo que se le considera como un despertar el que pueda haber vuelto a anotar con la camiseta ‘Blanquiazul’.

Hincha feliz con Eryc Castillo (Foto: X).

Se espera que este pueda ser el inicio de la temporada de Castillo realmente, pues el ecuatoriano venía mostrando un fútbol intermitente. Sin ser desequilibrante por la banda, tampoco con mucha puntería frente al arco. Algo que claro, es que justamente necesitaba Alianza Lima. Que hoy no tuvo a su goleador Renzo Garcés, quien venía siendo importante para los resultados en casa.

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Hincha feliz con Eryc Castillo (Foto: X).

Con esta anotación, la ‘culebra’ tiene su primer doblete de la temporada. Así como también, logró marcar por primera vez este año. Anteriormente había aportado un total de 2 asistencias en partidos diferentes. Por lo que poco a poco se va viendo su aporte en el primer equipo. Que es algo que se esperaba de él desde que se le extendió el contrato.

Eryc Castillo venía siendo criticado

Debido a su bajo nivel, Eryc Castillo venía siendo criticado por los hinchas. Esto básicamente ya que no estaba demostrando una buena performance dentro del terreno de juego. Se le veía que no estaba en la misma sintonía, pero poco a poco ha ido mejorando dentro del gramado. Siendo importante con su desequilibrio.

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En este caso, puede ser un jugador vital para partidos de local como de visita. Sobre todo, cuando se trata de alguien que puede ser aprovechado por su velocidad o incluso por su definición. Ya que es un jugador que cuando encuentra bien el balón al espacio puede generar muchos problemas a las defensas rivales.

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