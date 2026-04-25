Las inesperadas decisiones de Jorge Araujo para el partido ante Alianza Atlético: dos bajas y una duda

Universitario de Deportes viene teniendo una temporada irregular este 2026, pero se esperar que con la llegada de Jorge ‘Coco’ Araujo esto pueda mejorar. Ya tuvieron una primera victoria que ha dejado a todos felices en Ate, pero ahora viene un juego vital en el Monumental para acercarse a los primeros lugares. Eso sí, el DT nacional va a tener que tomar una importante decisión con algunos cambios.

Publicidad

Lo que se ha podido conocer por el periodista Gustavo Peralta es la ausencia de un importante elemento en el once titular. Se trata de Caín Fara, quien en este caso se decidió que no forme parte del equipo para el choque contra Alianza Atlético. El motivo es simple, presenta una lesión y no quieren arriesgarlo pensando en la Copa Libertadores. Así que por eso se mantendrá viendo el juego desde fuera.

Caín Fara no jugará ante Alianza Atlético (Foto: X Gustavo Peralta).

Mientras tanto, César Inga se mete en el once titular para este partido ante los de Sullana según dio a conocer Enrique Vega. El defensor jugará por José Carabalí, quien al parecer tendrá un poco de descanso pensando en el siguiente partido también por la Copa. Algo que el DT Araujo está priorizando, más que todo sabiendo que tiene un equipo fuerte en este momento.

Publicidad

César Inga se mete en el once de Universitario (Foto: X Enrique Vega).

Por otro lado, Miguel Vargas no está confirmado como titular para el partido contra los ‘Churres’. Así que en este caso el arco podría tener una variante en este juego. Pero no es nada confirmado, esta decisión se tomará antes del encuentro del día domingo.

¿Cuál sería el once de Universitario ante Alianza Atlético?

Para este partido frente a Alianza Atlético no habría grandes variantes en el once titular. Menos los dos jugadores que no estarán por lesión, después el equipo será el mismo con el que jugaron frente al cuadro de Deportivo Garcilaso hace un par de días.

Publicidad

El once de Universitario: Miguel Vargas / Diego Romero; Aldo Corzo, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Horacio Calcaterra, Jairo Concha, Jesús Castillo, Andy Polo, César Inga; Alex Valera y Edison Flores.

Datos Claves