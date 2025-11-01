Mr. Peet envió contundente mensaje a Juan Reynoso por polémicas declaraciones en Matute: “Nunca ganaste un título con Alianza”

Juan Reynoso se robó gran parte del protagonismo tras el agónico empate entre Alianza Lima y Melgar por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Al término del encuentro, el exentrenador de la Selección Peruana arremetió contra el arbitraje y lanzó una polémica declaración en la que hizo alusión a su pasado como parte del cuadro ‘íntimo’.

Publicidad

Publicidad

Bajo ese contexto, Peter Arévalo criticó las declaraciones del técnico de 55 años, cuestionando que haya insinuado un supuesto favoritismo hacia la institución ‘blanquiazul’.

Mr. Peet arremetió contra Juan Reynoso

“A mí me generó un sinsabor cuando él dice ‘yo he crecido aquí’. ¿A qué se refiere Juan Reynoso? Tendría que aclararlo y no, por el simple hecho de tener bronca, empezar a disparar. Que yo recuerde, Juan, yo no vi en tu permanencia en Alianza algún favorecimiento descarado. Además, nunca ganaste un título con Alianza para decir que lo favorecieron en alguna oportunidad”, expresó en el programa de YouTube ‘Madrugol’.

El reconocido comentarista deportivo afirmó que el estratega nacional siempre tiende a recurrir a excusas para poder justificar los resultados adversos de su equipo.

Publicidad

Publicidad

“Entendemos la amargura y la frustración de que te empaten en tiempo de descuento. Pero por ese hecho no puedes tirar mie*** como se te antoja. Tendrías que tener un poco más de autocrítica porque hay un error de la defensa y de cálculo en Cáceda. El tema es que con Juan Reynoso se repite siempre el mensaje: fracasó con la Selección y los culpables son los periodistas, no le fue bien con Aurich y el culpable fue Oviedo. Siempre hay un culpable y nunca asume él”, sentenció.

¿Qué dijo Juan Reynoso tras el empate en Matute?

Según Juan Reynoso, su equipo fue superior y debió ganar por una diferencia de dos goles; sin embargo, sostuvo que varias decisiones arbitrales erróneas terminaron afectando el resultado final del encuentro.

Publicidad

Publicidad

ver también Juan Reynoso explotó por decisiones arbitrales en el Alianza Lima vs. Melgar: “Sigamos siendo cómplices”

“¿Esto cuándo va a parar? ¿Cuándo vamos a ver la justicia deportiva? Ah, ¿no quieren que sigamos hablando de lo que pasó o qué? Sigamos siendo cómplices”, expresó el técnico visiblemente molesto.

Además, agregó lo siguiente: “Me preocupa que esto pasaba en los 80, 90. Me ha pasado muchas veces cuando venía acá. Siempre pasa algo con los equipos, entre comillas ‘chicos’, cuando vienen a jugar aquí. Hoy pasa con el VAR, esa es mi bronca, que todos nos hacemos los distraídos”.

Tweet placeholder

Publicidad