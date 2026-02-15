Es tendencia:
“No nos dirijas nunca más”: Ángel Comizzo explotó tras el arbitraje de Bruno Pérez en el Sport Boys vs. Atlético Grau

Ángel Comizzo, DT de Atlético Grau, no se guardó nada al hablar del arbitraje que se dio en el Estadio Miguel Grau del Callao. A continuación, los detalles.

Por Renato Pérez

Ángel Comizzo, DT de Atlético Grau.
© Composición BOLAVIP.Ángel Comizzo, DT de Atlético Grau.

Durante las últimas semanas se han dado diversas polémicas y controversias respecto a las decisiones arbitrales. Si bien normalmente genera ruido cuando perjudican a los equipos grandes, muchos no hacen caso o dejan de lado al suceder en partidos de poca trascendencia para algunos. A Ángel Comizzo no le importó nada de eso y disparó sin guardarse nada en contra de Bruno Pérez.

Fuente: Atlético Grau.
Fuente: Atlético Grau.

Resulta que se disputó el duelo entre Sport Boys vs. Atlético Grau en el Estadio Miguel Grau del Callao por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 y hubo una jugada en especial en donde no expulsaron a un defensor rosado. Así es, Renzo Alfani cometió una durísima infracción en contra de Cristian Neira y el árbitro Bruno Pérez tan solo lo amonestó con tarjeta amarilla sin una revisión en el VAR.

A raíz de dicha situación es que Ángel Comizzo explotó y anunció que no quiere ver más a Bruno Pérez como árbitro de un partido de Atlético Grau. “No sé qué es lo que mide. La jugada de Neira era expulsión aquí y en todos lados porque no va a pelota, va a golpearlo. En toda esta semana los árbitros fueron amenazados y ahora se cagan cuando tienen que expulsar. Pésimo árbitro, le diré a mis dirigentes que no nos dirija nunca más, por favor”.

Siguiendo en esta misma línea, el entrenador de Atlético Grau hizo énfasis en que les programan jueces principiantes a diferencias de los grandes de la Liga 1. “Ya basta, hasta cuándo van a seguir perjudicándonos. A nosotros nunca nos toca Joel Alarcón y es el mejor árbitro del país. Siempre nos ponen árbitros que debutan. ¿Por qué no le ponen lo mismo a Cristal, a la ‘U‘ y a Alianza? Los tiran por la ventana”; señaló el estratega argentino en charla con la prensa local.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2026 tras el Alianza Atlético 0-0 Alianza Lima

Las jugadas polémicas que se vienen dando en el inicio del Torneo Apertura 2026

Así como el día de ayer se dio una acción bastante controversial en el duelo entre Sport Boys vs. Atlético Grau jugado en el Estadio Miguel Grau del Callao, no podemos olvidar que en lo que va del Torneo Apertura 2026 se han visto varias jugadas muy polémicas. Una de las más resonantes fue en la que perjudicaron al equipo rosado cuando visitó a ADT con la anulación de un gol en presunta posición adelantada que con el trazado del VAR no quedó para nada claro.

Fuente: L1 MAX.
Fuente: L1 MAX.

Otra acción que la semana pasada generó gran polémica fue en la que el árbitro Kevin Ortega sancionó penal a favor de Cusco FC por una falta de Williams Riveros en contra de Aldair Fuentes en área de Universitario de Deportes. Con la asistencia del VAR es que las discusiones posteriores generaron mucho más ruido cuando luego incluso se aceptó desde la CONAR que efectivamente fue un error en la decisión ya que se conocieron sanciones para los responsables.

DATOS CLAVES

  • El entrenador Ángel Comizzo criticó al árbitro Bruno Pérez tras el duelo Sport Boys vs. Atlético Grau.
  • La polémica surgió por la no expulsión de Renzo Alfani tras una falta contra Cristian Neira.
  • La CONAR reconoció errores previos en un penal cobrado a favor de Cusco FC ante Universitario.
Renato Pérez
Renato Pérez
Better Collective Logo