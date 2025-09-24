¿Sporting Cristal y Cusco FC lo sufren? Se filtró cuándo se conocerá si Ayacucho FC no jugará más la Liga 1

El fútbol peruano sigue de mal en peor. Luego de la más reciente expulsión de Deportivo Binacional hace algunas semanas, por lo cual se anularon todos los partidos en donde participó en la actual temporada 2025, ahora todo parece indicar que Ayacucho FC seguiría los mismos pasos en esta contienda ya que el próximo jueves 25 de septiembre se conocería finalmente el desenlace de este asunto que nuevamente complicaría el campeonato.

Resulta que la Sala Civil de Huamanga programó la audiencia en la que se expondrán los principales aspectos del proceso judicial que viene de hace algún tiempo entre la Federación Peruana de Fútbol y Ayacucho FC, con lo cual podríamos decir que equipos como Sporting Cristal y Cusco FC podrían ser los más perjudicados al estar peleando en la parte más alta del campeonato ya que algunos puntos ganados y por ganar podrían eliminarse.

Cusco FC le ganó 0-1 a Ayacucho FC el pasado 18 de septiembre por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025 y Sporting Cristal recibirá a los ‘Zorros’ el próximo 29 de septiembre en el Estadio Alberto Gallardo. Recordemos que este escenario de complejidad se dio a partir de que en la temporada 2022 descendieron a la Liga 2 luego de que les restaron 4 puntos en la tabla general por una sanción impuesta por la FPF y con lo cual luego perderían la revalidación ante Unión Comercio.

La postura de Ayacucho FC sobre la próxima audiencia con la FPF

Entendiendo que la Sala Civil de Huamanga agendó la audiencia con la Federación Peruana de Fútbol y Ayacucho FC para el día de mañana jueves 25 de septiembre, hace algunas horas se tuvo la palabra del abogado Joseph Campos para determinar y conocer de manera concreta cuál es la verdadera postura de la institución a nada de una resolución que en el peor de los casos podría dejarlos mal parados, pero que aún existiría una salida positiva para ellos.

“No es cierto que si mañana tenemos un resultado adverso, que creemos que no va a ser, nosotros nos mantendríamos en el fútbol profesional porque este proceso todavía continúa. Lo que se está ejecutando en el proceso judicial es algo que no se puede ejecutar en las instancias federativas. Nosotros estamos litigando entorno a resoluciones que quedaron firmes en el 2022 y estamos pidiendo la ejecución del recálculo”; enfatizó el representante legal de Ayacucho FC en conversación con el programa ‘Exitosa Deportes‘.

Día y hora del próximo partido de Ayacucho FC en el Torneo Clausura 2025

Ayacucho FC se alista para enfrentar a Juan Pablo II en el marco de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El duelo se jugará el día de mañana jueves 25 de septiembre a las 15:00 hora local en el Estadio Las Américas de la ciudad de Huamanga. De todas maneras, la institución estará muy al pendiente de la resolución que pueda darse en la Sala Civil de la misma ciudad respecto al conflicto con la Federación Peruana de Fútbol, así que veremos si el aspecto futbolístico termina prevaleciendo o no en esta jornada.

Así le va a Ayacucho FC en el tabla del Acumulado 2025

