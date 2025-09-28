Suena para reforzar a Universitario y la alerta de Agustín Graneros a días del duelo en Trujillo: “Le ganamos a los grandes”

Ahora que Universitario de Deportes se mantiene como uno de los firmes candidatos al título del Torneo Clausura 2025 luego del triunfazo por 3-2 ante Cusco FC, no hay duda alguna de que el siguiente partido también es fundamental para las aspiraciones de los merengues. Visitarán a Alianza Atlético de Sullana en Trujillo y cuando quizá muchos creen que será un duelo de trámite, un referente rival les dejó un llamativo mensaje.

Estamos hablando de Agustín Graneros, goleador de Alianza Atlético de Sullana, quien habló en la previa del encuentro frente a Universitario de Deportes y sentenció que no será para nada fácil el trámite por más que no jueguen en la ciudad de Piura como tendría que ser normalmente. Además, no dejó pasar la oportunidad para señalar que en esta temporada 2025 han sido capaces de vencer a los 3 equipos grandes del fútbol peruano.

“Obviamente, nosotros quisiéramos jugar en nuestra casa, pero por razones de fuerza mayor se juega en Trujillo. Pero también tengamos en cuenta que en el año le ganamos a los tres grandes y ninguno de los 3 nos sacó los 3 puntos. Así que estamos muy tranquilos de ese lado. Creo que Cusco viene haciendo muy bien las cosas, la ‘U’ también. Son clubes que sacaron una pequeña diferencia en este Clausura y faltando pocas fechas creo que va a estar peleado”; confesó Agustín Graneros en una reciente entrevista con ‘GOLPERÚ‘.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Alianza Atlético

¿Universitario está interesado en el fichaje de Agustín Graneros de cara al 2026?

Si bien el Torneo Clausura 2025 aún se mantiene en curso y quedan varias jornadas por disputarse en las próximas semanas, durante los últimos días se pudo conocer que el nombre de Agustín Graneros inició a sonar en los rincones de algunos equipos importantes de Lima, entre los cuales obviamente estaría Universitario de Deportes al estar en la búsqueda de un centro delantero pensando en la temporada 2026

“¡ATENCIÓN! De cara al 2026, algunos jugadores que culminan contrato este año, empiezan a ser sondeados por equipos de Lima. Uno de ellos es Agustín Graneros, delantero de Sullana. Este año lleva 11 goles en 27 partidos”; fue la revelación del comunicador deportivo Aaron Virhuez a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto al futuro cercano que podría esperarle al atacante argentino de 29 años que sin duda alguna la viene rompiendo con la camiseta de ‘Los Churres‘.

Publicidad

Publicidad

Fuente: @Aaron_virhuez

¿Cuándo y a qué hora se jugará Alianza Atlético vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025?

En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Alianza Atlético de Sullana recibirá a Universitario de Deportes el próximo miércoles 1 de octubre a las 18:00 hora local en el Estadio Mansiche de Trujillo. Teniendo en cuenta que los norteños le quitaron el invicto a los merengues cuando visitaron Lima en el primer semestre de la temporada, ahora los dirigidos por Jorge Fossati tendrán el objetivo de seguir por el camino del triunfo para mantenerse como único líder.

Fuente: Alianza Atlético

Publicidad

Publicidad

ver también Tras las declaraciones de Rondelli, Jorge Fossati difiere y define qué significó el triunfo para Universitario