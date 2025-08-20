Con asistencia incluida: así le fue a Marcos López en el FC Basel vs. FC Copenhague por Champions League

Marcos López tuvo una gran jornada. En el marco del partido de ida por los play-offs de la UEFA Champions League, FC Basel vs. FC Copenhague fue uno de los encuentros del día de hoy en el fútbol europeo y el defensor peruano no solo fue titular jugado los 90 minutos, sino que también fue clave en el resultado tras una estupenda asistencia para el gol de cabeza convertido por Gabriel Pereira.

Además de ser una de las grandes figuras del partido entre FC Basel vs. FC Copenhague jugado en el St. Jakob Park de Basilea, Marcos López pudo haber sido el gran héroe tras un tiro libre directo a los 93 minutos de juego. El peruano estuvo a tan solo centímetros de clavar el balón en uno de los ángulos del arco defendido por el arquero Marwin Hitz, pero este llegó a despejar el remate.

Es importante mencionar y destacar que el lateral izquierdo de la Selección Peruana está a tan solo 90 minutos de juego de meterse a la fase de grupos de la UEFA Champions League, siendo de esta manera el único compatriota que se encuentra en dicha instancia y a puertas de seguir creciendo en un nivel realmente de élite, a la espera de lo que pueda suceder pronto en el partido de vuelta que se disputará en Dinamarca.

Los números de Marcos López en el FC Basel vs. FC Copenhague por Champions League

Marcos López se viene consolidando como uno de los titulares indiscutibles en FC Copenhague y el día de hoy no fue la excepción en la UEFA Champions League. Jugando los 90 minutos del encuentro frente FC Basel por la ida de los play-offs del torneo continental, el defensor dio una asistencia, 78 toques de balón, 80% de precisión en los pases, 3 intercepciones y 1 pase clave.

En cuanto al desempeño global que promedió en el partido, Marcos López obtuvo un puntaje de 7.5, según el portal especializado ‘SofaScore‘. Otro de los factores más sobresalientes es que, de acuerdo al mapa de calor, el lateral se movió por todo el carril izquierdo y fue su hábitat más importante. Dicho esto, se espera que pueda seguir por este camino y que cuando llegue a la Selección Peruana presente esta misma clase de desempeños.

Día, hora y dónde ver el duelo de vuelta entre FC Copenhague vs. FC Basel vs. por Champions League

El partido de vuelta entre FC Basel vs. FC Copenhague por los play-offs de la UEFA Champions League se jugará el próximo miércoles 27 de agosto a las 14:00 hora local en el Parken Stadion de Dinamarca. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir el cotejo gracias a la cadena internacional de ‘ESPN‘ y de la plataforma digital de ‘Disney+‘ en el todo el territorio latinoamericano.

