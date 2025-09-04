Si bien ahora mismo la Selección Peruana se alista para la reanudación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, uno de los jugadores que tranquilamente pudo haber estado y que fue ignorado por el comando técnico es Felipe Chávez. La joya del Bayern Múnich tiene toda la intención de vestir la camiseta blanquirroja y ahora se ha revelado que muy pronto cumplirá el anhelo.

Resulta que Felipe Chávez se mantiene entrenando junto al primer equipo de Bayern Múnich al haber sido parte de la pretemporada liderada técnicamente por Vincent Kompany, por lo que en el cualquier momento podría empezar a ganar terreno en la Bundesliga. Esto no ha servido de mucho para ser elegido en una Selección Peruana que de todas maneras lo tiene en cuenta para el futuro.

Recordando que el equipo de todos ya tiene algunos amistosos pactados para la fecha FIFA del mes de octubre y noviembre, recientemente se ha podido conocer que Felipe Chávez será una especie de abanderado en la lista de convocados que se espera tener para aquellas jornadas, sobre todo ahora que también se confirmó la continuidad de Óscar Ibáñez como entrenador por todo el año 2025.

Los detalles sobre el nuevo rol de Felipe Chávez en la Selección Peruana

“Me confirmaron que en octubre y noviembre, Felipe Chávez va a liderar la nueva camada de jugadores convocados de la Selección Peruana, también habrán otros nombres del extranjero, pero él va a liderar esas convocatorias. Eso es un hecho desde la Federación. Por ahí algunos más nuevos aparecerán y otros de la Liga 1 que no los teníamos y vamos a empezar a tenerlos”; comentó Gustavo Peralta durante la última edición del programa ‘Hablemos de Max‘.

De esta manera nos damos cuenta que en la interna de la Selección Peruana sí tendrían muy en cuenta el presente de Felipe Chávez y sobre todo el crecimiento que ha podido obtener durante el último tiempo. Dicha situación le daría un enorme plus al equipo que busca revitalizarse con jugadores jóvenes para darle un nuevo aire a Videna luego de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que están a punto de jugarse.

La continuidad de Óscar Ibáñez como DT de la Selección Peruana

En horas de la mañana se confirmó la noticia de que Óscar Ibáñez se quedará al mando de la Selección Peruana hasta diciembre de este 2025, con lo cual dirigirá los amistosos de las fechas FIFA de octubre y noviembre en donde se espera apreciar el nuevo rol de Felipe Chávez. Ya sin el apuro de una clasificación al Mundial 2026 al haber terminado el proceso, veremos también si el ‘profe’ consigue los méritos necesarios para, quién sabe, quedarse permanentemente.

Los amistosos internacionales que jugará la Selección Peruana en este 2025

Luego del término de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Peruana empezará una nueva travesía pensando en el futuro y ya tiene algunos duelos amistosos cerrados en el extranjero. En el mes de noviembre se jugará frente a Rusia y Chile en territorio europeo; mientras que se tiene presupuestado jugar en octubre ante una selección sudamericana en los Estados Unidos de Norteamérica, a la espera de que esto pueda ser oficial pronto.

