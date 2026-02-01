Se reveló la postura de Belgrano ante el interés de Sporting Cristal por fichar a Bryan Reyna

Sporting Cristal tendría en la mira un nuevo refuerzo para la temporada 2026. Así es, el nombre de Bryan Reyna empezó a sonar con fuerza durante los últimos días y cuando se hablaba en su momento de que ya habían cerrado la plantilla, las informaciones indican que dicha posibilidad está supeditada a que puedan vender a Maxloren Castro. Ahora, desde Argentina dieron novedades al respecto.

Bryan Reyna sigue perteneciendo a Belgrano y por más que hasta el momento no sea un titular habitual para el comando técnico, realizó la pretemporada con normalidad y en el papel sí es parte de la plantilla como tal. Claramente, la situación no sería la ideal para el atacante y por ello es que Marcelo Carranza, vicepresidente del club argentino, dio detalles de lo que realmente esperan.

“Bryan Reyna tiene contrato vigente y ha hecho toda la pretemporada normal con el plantel, teniendo participación en los amistosos. Reyna es tenido en cuenta por el comando técnico y esperamos que tenga una gran temporada, pero en caso llegue alguna oferta, que hasta el momento no hay nada, sería analizado”; reveló Marcelo Carranza en una reciente entrevista con el diario local ‘Depor‘.

Por otro lado, el día de hoy fue Paulo Autuori quien manifestó su postura ante los rumores que acercan a Bryan Reyna a las filas de Sporting Cristal para la temporada 2026 y sorpresivamente negó cualquier acercamiento. “No, me sorprendes con lo que dijiste. No es porque no sea un buen jugador, solamente que en ningún momento se ha tocado este tema”; comentó el DT en ‘L1 MAX‘.

Sporting Cristal debutó en el Torneo Apertura 2026 con un empate en el Cusco

ver también “Es una tortuga”: hinchas de Sporting Cristal reaccionan sobre un refuerzo tras igualar 1-1 ante Deportivo Garcilaso

Por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal enfrentó a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y tan solo pudo ser capaz de conseguir un empate 1-1. Con goles de Adrián Ascues y Santiago González, fue un partido bastante entretenido y con un ida y vuelva muy interesante, el cual finalmente deja a ambos equipos con un punto en el debut del campeonato.

En cuanto a Sporting Cristal, seguramente tenían en mente empezar el Torneo Apertura 2026 con un triunfo, pero también es importante tener en cuenta la dificultad del rival y el escenario de altura en donde jugaron como es la ciudad de Cusco. Veremos qué más preparan los rimenses para lo que se les viene en el campeonato y a la vez si es que avanzan o no en el fichaje de Bryan Reyna.

DATOS CLAVES

