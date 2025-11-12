Aleksandr Golovin cuestionó a su selección, Rusia, y destacó la mayor virtud que tuvo Perú: “Fue duro”

Ya pasaron algunas horas desde que la Selección de Rusia y la Selección Peruana empataron 1-1 el día de hoy en el Gazprom Arena de San Petersburgo, aunque eso no importa mucho cuando hay que enterarse de los análisis respectivos. En esta ocasión fue Aleksandr Golovin, volante y referente de los europeos, quien cuestionó duramente a su equipo y de paso evidenció una virtud de la Bicolor.

Publicidad

Publicidad

Quizá muchos puedan pensar que Rusia contó con mayores chances de gol durante los 90 minutos de juego y de que si hablamos de merecimientos concretos, pues serían los locales quienes realmente tuvieron que quedarse con la victoria. El fútbol no se gana con acciones ofensivas y por ello es que Aleksandr Golovin detalló las falencias de los suyos para en cierta forma enaltecer a Perú.

“El terreno de juego estaba mal. Muy mal, lo cual es extraño. Los rivales no eran débiles, pero tampoco los más fuertes. Físicamente, los peruanos eran sin duda más fuertes que nosotros, más fuertes que muchos equipos, así que fue duro en los duelos”; comentó en primera instancia el volante de la Selección de Rusia en conversación con el medio ‘Sport Express‘ tras el 1-1 del duelo de hoy.

Publicidad

Publicidad

¿Qué le faltó a Rusia para vencer a Perú, según Aleksandr Golovin?

Luego de confesar que la Selección Peruana tuvo lo suyo y de que incluso los dirigidos técnicamente por Manuel Barreto fuero mucho más fuerte que la Selección de Rusia en el partido amistoso de hoy que se disputó en el Gazprom Arena de San Petersburgo, Aleksandr Golovin comentó que uno de los aspectos que más les faltó concretar fueron las ocasiones de gol que generaron.

Fuente: Getty Images

ver también Tras su gol ante Rusia, Álex Valera hizo tendencia a Hernán Barcos por su recordada pelea: “No lo supera”

“Bueno, habría sido más fácil si hubiéramos marcado dos o tres goles, sobre todo porque tuvimos nuestras oportunidades. Nos faltó definición. Aunque creamos ocasiones peligrosas tanto en la primera como en la segunda parte, no pudimos marcar. Y hacia el final, comprensiblemente, el rival empezó a creer que aún podía empatar el partido”; finalizó con sus comentarios el volante de 29 años.

Publicidad

Publicidad

Día, hora y canal del próximo partido de la Selección Peruana

Luego del empate de hoy frente a Rusia, con golazo de Álex Valera por cierto, ahora la Selección Peruana permanecerá en tierras europeas para enfrentar a la Selección Chilena el próximo martes 18 de noviembre a las 12:00 hora local en el Estadio Fisht de Sochi. En cuanto a la transmisión oficial, podrás seguir el encuentro por las señales de ‘Movistar Deportes‘, ‘América TV‘ y ‘ATV‘. Además, las incidencias las gozarás gracias al clásico minuto a minuto de ‘Bolavip Perú‘.

DATOS CLAVES