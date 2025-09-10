Las Eliminatorias Rumbo al Mundial 2026 llegaron a su final y de igual forma pasó con Óscar Ibáñez al mando de la ‘Bicolor’. El entrenador argentino no sigue más en Videna tras seis partidos que dejaron al conjunto patrio fuera de la próxima Copa del Mundo.

Pese a la insistencia del mismo entrenador en que iba a estar presente en los próximos partidos de Perú. Desde la misma cuenta de la FPF confirmaron que el técnico nacionalizado peruano no va más al mando de la Selección Peruana. De esta forma acaba una era nefasta en la historia de la selección en la que se debe de hacer varios cambios importantes para evitar que se repita.

Mediante las redes sociales de la FPF se pudo dar a conocer el comunicado definitivo que dar a conocer la salida de Ibáñez. Entrenador que asumió el cargo para disputar solo los seis restantes encuentros de las Eliminatorias. Así que desde ahora van a buscar a quién será el nuevo seleccionador que tendrá la difícil tarea de levantar al equipo patrio.

Promesa inconclusa de Agustín Lozano

Según lo que se conoció por el mismo Óscar Ibáñez, Agustín Lozano le había pedido que se quede para los amistosos de preparación del mes de octubre y noviembre. Por lo que se iba a quedar hasta estos encuentros a pesar de los rumores que decían que se iba a ir tras las Eliminatorias.

Óscar Ibáñez y Agustín Lozano (Foto: Captura Youtube).

Esto termina siendo una más de las rayas que tiene Lozano en sus promesas que no se cumplen. Dejando en claro que como administrador toma decisiones muy apresuradas y que luego perjudican al fútbol peruano.

“Mi continuidad ya la dije tres veces. Muy agradecido al presidente que me invitó a ser parte de esto en febrero y a los jugadores. Ningún equipo ni selección cambia de seis jugadores. Hoy, le dije a los jugadores que nos hicieron mejor entrenadores y se preparen para lo que viene”, fueron las palabras de Ibáñez en su última conferencia de prensa.

Los números de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana

Recordemos que Óscar Ibáñez es nombrado como entrenador interino en el mes de febrero. Desde ahí tiene la opción de dirigir al equipo patrio con una ilusión de hacer lo imposible y meter a la ‘Bicolor’ al repechaje a pesar de las pocas chances que había.

En total fueron 6 los partidos que disputó, solo ganó 1, empató 2 y terminó perdiendo 3. Tan solo su equipo hizo 3 goles y luego recibió 6 en contra. 5 fue los puntos que sumó en esta terrible Eliminatoria.

Jean Ferrari busca nuevo entrenador

Ahora Jean Ferrari será el encargado de buscar a un nuevo entrenador. Se han dado muchos rumores sobre quién podría ser el DT que tome las riendas del equipo en las últimas horas, pero se han descartado casi de inmediato. El nuevo gerente de fútbol se tomará su tiempo para escoger al mejor en el puesto.

Néstor Gorosito, Fabián Bustos y Ricardo Gareca por ahora se dicen que están descartados. Por lo que se espera que sea un nombre nuevo el que tome al equipo patrio para las Clasificatorias para el Mundial 2030.

