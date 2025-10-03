Tras ser borrado de la Selección Peruana, Ricardo Gareca reveló lo que realmente necesita Christian Cueva: “Es un jugador que…”

La palabra de Ricardo Gareca siempre va a generar tendencia en el ámbito deportivo nacional y ahora no es la excepción. Expresando distintos puntos de vista sobre su pasado en la Selección Peruana y la realidad que se vive quedando fuera del Mundial 2026, tocó el tema del famoso recambio generacional y lo que representa la ausencia prolongada de un Christian Cueva que no tuvo minutos durante el último proceso clasificatorio cuando anteriormente fue figura.

Como bien sabemos, Christian Cueva fue uno de los ‘ahijados’ de Ricardo Gareca en la Selección Peruana en los caminos rumbo a Rusia 2018 y Qatar 2022, con lo cual obviamente se mantiene una importante relación de por medio. Lejos de meterse en las decisiones que ha podido tomar el volante ahora que juega en Emelec de Ecuador y sin cuestionar los escándalos en los que ha podido estar, el estratega argentino reveló lo que necesita para volver al equipo de todos.

“Él es un jugador no solo de los mejores que existen, es uno que requiere de la presencia de uno. Ahí está el trabajo del DT de la selección y así puedo nombrar otros. Dejarlo de lado es desaprovechar un talento que no abunda. Por eso hablo de que este trabajo abarca muchas cosas que lo relativizan o creen hacerlo demasiado fácil”; comentó Ricardo Gareca en una reciente entrevista con ‘Pase Filtrado‘ respecto a lo que requiere el popular ‘Aladino’ para volver a romperla, tal y como lo hizo durante su estadía al mando de la Selección Peruana.

La dura crítica de Ricardo Gareca tras borrar a Christian Cueva de la Selección Peruana

La opinión de Ricardo Gareca sobre la actualidad de Christian Cueva en la Selección Peruana continuó y considera que la decisión de alejarlo de las planificaciones estelares del equipo no representan ser una solución inmediata, peor aún pensando en que pueden encontrar a un reemplazo de la noche a la mañana cuando lo correcto sería estar alineado a través de un crecimiento constante que claramente hoy no existe en la interna de Videna.

“Están los que siempre saben todo, opinan y creen que con cualquiera se reemplaza a Cueva. ¿La solución? Dejarlo de lado. Las decisiones son a través de un camino, iniciativa que conduce a un buen puerto, a un destino. Hay que ver a quién se le hace caso”; finalizó con sus comentarios el ‘Tigre’ Gareca respecto al volante nacional durante la misma edición del programa ‘Pase Filtrado‘.

¿Por qué Christian Cueva no fue convocado a la Selección Peruana por Manuel Barreto?

En principio, es importante mencionar que Christian Cueva se encuentra en proceso de recuperación luego de una lesión muscular sufrida en Emelec de Ecuador. Es más, ahora mismo seguiría en el país tratándose físicamente luego de algunos incidentes económicos que sostiene con su institución. Dicho esto, es muy probable que tampoco esté en los planes de Manuel Barreto ahora que es el entrenador interino de la Selección Peruana.

La Blanquirroja se alista para enfrentar para a Chile en el Estadio Bicentenario de La Florida el próximo viernes 10 de octubre y hemos apreciado una convocatoria plagada de diversas novedades. Hay pocos experimentados y de los llamados consagrados del pasado no tenemos a ninguno, así que en el papel el regreso de ‘Aladino’ al equipo de todos parece estar muy complicado a estas alturas.

