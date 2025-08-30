Nolberto Solano apuntó contra la FPF de Agustín Lozano y Manuel Barreto: “tiene que dar el ejemplo”

Nolberto Solano es uno de los jugadores que más dio a la Selección Peruana y también aportó para volver al Mundial 2018 junto a Ricardo Gareca. Alguien que conoce muy bien lo que es vestir la camiseta nacional, por eso fue consultado sobre algunos temas de la actual ‘Bicolor’. Siendo bastante duro con su respuesta.

En este caso habló con el Diario El Comercio y no tuvo pelos en la lengua para hablar sobre la actualidad nacional. Siendo bastante duro con respecto al tema de la ‘Bicolor’. Pero no del rendimiento del equipo, sino más que todo enfocado en los que vienen manejando de dentro la FPF. Cuestionando la reelección de Agustín Lozano.

Nolberto Solano (Foto: Lima 2019).

“Mira, su perseverancia y sus ganas seguro de Agustín de estar ahí en la Federación, está bien ese entusiasmo; pero después hay que hay que también tener un poco de cabeza fría y hacer un análisis, qué se ha hecho bien, qué no se ha hecho bien, ¿no?“, fue lo que comenzó diciendo el popular ‘Ñol’.

También cuestionó a los clubes nacionales, que no vienen siendo exigidos para bien. Buscando que puedan tener todo en orden para que el fútbol peruano pueda llegar a crecer.

“Al margen de los resultados deportivos de la selección. Lo importante es a dónde apunta la federación, en qué nos va a beneficiar, qué va a cambiar, de acá adelante, ¿qué qué va a hacer? ¿Va a exigir más a los clubes o es simplemente más de lo mismo? Es más de lo mismo. Hay clubes todavía que no tienen divisiones menores. Muchos de los clubes que participan en Primera no tienen divisiones menores“, añadió.

Nolberto Solano apuntó contra Manuel Barreto

Otro de los que no se salvó de la crítica es Manuel Barreto, que no lo ve con muy buenos ojos el actual entrenador de Pakistán. Esto debido a que confiesa que solo está haciendo show, pero no está trabajando verdaderamente para mejorar las divisiones menores.

“Después uno mira, escucha, que van a hacer un plan, lo ves a [Manuel] Barreto en todas las provincias, va para aquí, va para allá. Es un poquito más para el show. A mí me parece que es todo para el show porque lo ha hecho Chemo [Del Solar], lo hizo [Daniel] Ahmed, lo han hecho todos, un montón de gente y yo te hago una pregunta, a ver, ¿su equipo de Lozano (Juan Pablo II) tiene divisiones menores? O sea, estamos hablando que la cabeza tiene que dar el ejemplo…”, explicó.

