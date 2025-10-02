¡Ya era hora! La reacción de Felipe Chávez tras ser convocado por primera vez a la Selección Peruana

Una de las grandes novedades en la más reciente convocatoria de la Selección Peruana es la presencia de Felipe Chávez. Luego de un buen tiempo en donde fue tendencia por su gran momento con camiseta de Bayern Múnich y ser una especie de ‘ahijado’ de varios medios deportivos e hinchas que lo pedían como opción en el equipo, ahora por fin podremos verlo en vivo y en directo. El mismo protagonista tampoco se quedó atrás y ya reaccionó en sus redes sociales.

Si bien ya pasaron algunas horas desde que se anunció de manera oficial la lista completa de los convocados de la Selección Peruana de cara al duelo internacional frente a Chile en Santiago, Felipe Chávez no perdió la oportunidad para evidenciar su alegría y seguramente también la emoción de saber que por primera vez será parte del equipo mayor, teniendo en cuenta que en el pasado fue parte de algunos microciclos y amistosos en Videna.

Sin más ni menos, Felipe Chávez reposteó la publicación de la Selección Peruana que mostraba la lista oficial de los jugadores que enfrentarán en unos días más a Chile en condición de visita. Con corazones rojos y blancos en una clara señal de estar alineado con el sentimiento del equipo de todos, el volante nacido en Alemania empieza a vivir sus primeros momentos como convocado y muy pronto lo tendremos entrenando bajo la dirección técnica de Manuel Barreto.

Fuente: @_felipe.chavez_

La decepción más grande que tuvo Felipe Chávez desde la Selección Peruana

Uno de los momentos en donde se esperaba que Felipe Chávez se ponga la camiseta de la Selección Peruana de manera oficial fue cuando a inicios de año se dio el Sudamericano Sub-20. Estando en la lista previa, finalmente el volante no quedaría en la lista final ya que José Guillermo del Solar, quien era el entrenador del equipo en dicho momento, optó por otros jugadores y lamentablemente los resultados no fueron los mejores ni nada por el estilo.

Fuente: La Bicolor

“Por los rumores que había, mentalmente ya se pudo preparar un poco a no ser convocado. Obviamente está decepcionado, pero su enfoque y concentración principal está en el equipo del FC Bayern. Bajo mi punto de vista es el mejor jugador que hubiera tenido ese plantel en el Sudamericano Sub-20, pero tenemos que respetar y aceptar la decisión de Chemo”; expresó Fabián Chávez, representante y hermano del volante, sobre este tema en el mes de enero.

La lista oficial y sparrings de la Selección Peruana para el amistoso ante Chile

Arqueros

Pedro Díaz | Cusco FC

Diego Enríquez | Sporting Cristal

Diego Romero | Banfield – Argentina

Defensas

Miguel Araujo | Sporting Cristal

Anderson Villacorta | CD Mineros Zacatecas – México

Renzo Garcés | Alianza Lima

Anderson Santamaría | Universitario

César Inga | Universitario

Matías Lazo | FBC Melgar

Cristian Carbajal | Sport Boys

Marcos López | FC Copenhague – Dinamarca

Volantes

Erick Noriega | Gremio – Brasil

Jesús Pretell | Sporting Cristal

Martín Távara | Sporting Cristal

Jesús Castillo | Universitario

Felipe Chávez | Bayern Múnich – Alemania

Jairo Concha | Universitario

Delanteros

Álex Valera | Universitario

Luis Ramos | América de Cali – Colombia

Juan Pablo Goicochea | CA Platense – Argentina

Bryan Reyna | CA Belgrano – Argentina

Maxloren Castro | Sporting Cristal

Kevin Quevedo | Alianza Lima

Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps – Canadá

Joao Grimaldo | Riga FC – Letonia

Sparrings

Fabio Vásquez | Sporting Cristal | 16 años

D´Alessandro Montenegro | ADT de Tarma | 22 años

Edu Villar | Sport Huancayo | 21 años

Álvaro Rojas | Juan Pablo II | 20 años

Víctor Guzmán | Sporting Lisboa – Portugal | 19 años

Fuente: La Bicolor

