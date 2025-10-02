¡Ya era hora! La reacción de Felipe Chávez tras ser convocado por primera vez a la Selección Peruana

Una de las grandes novedades en la más reciente convocatoria de la Selección Peruana es la presencia de Felipe Chávez. Luego de un buen tiempo en donde fue tendencia por su gran momento con camiseta de Bayern Múnich y ser una especie de ‘ahijado’ de varios medios deportivos e hinchas que lo pedían como opción en el equipo, ahora por fin podremos verlo en vivo y en directo. El mismo protagonista tampoco se quedó atrás y ya reaccionó en sus redes sociales.
Si bien ya pasaron algunas horas desde que se anunció de manera oficial la lista completa de los convocados de la Selección Peruana de cara al duelo internacional frente a Chile en Santiago, Felipe Chávez no perdió la oportunidad para evidenciar su alegría y seguramente también la emoción de saber que por primera vez será parte del equipo mayor, teniendo en cuenta que en el pasado fue parte de algunos microciclos y amistosos en Videna.
Sin más ni menos, Felipe Chávez reposteó la publicación de la Selección Peruana que mostraba la lista oficial de los jugadores que enfrentarán en unos días más a Chile en condición de visita. Con corazones rojos y blancos en una clara señal de estar alineado con el sentimiento del equipo de todos, el volante nacido en Alemania empieza a vivir sus primeros momentos como convocado y muy pronto lo tendremos entrenando bajo la dirección técnica de Manuel Barreto.
La decepción más grande que tuvo Felipe Chávez desde la Selección Peruana
Uno de los momentos en donde se esperaba que Felipe Chávez se ponga la camiseta de la Selección Peruana de manera oficial fue cuando a inicios de año se dio el Sudamericano Sub-20. Estando en la lista previa, finalmente el volante no quedaría en la lista final ya que José Guillermo del Solar, quien era el entrenador del equipo en dicho momento, optó por otros jugadores y lamentablemente los resultados no fueron los mejores ni nada por el estilo.
“Por los rumores que había, mentalmente ya se pudo preparar un poco a no ser convocado. Obviamente está decepcionado, pero su enfoque y concentración principal está en el equipo del FC Bayern. Bajo mi punto de vista es el mejor jugador que hubiera tenido ese plantel en el Sudamericano Sub-20, pero tenemos que respetar y aceptar la decisión de Chemo”; expresó Fabián Chávez, representante y hermano del volante, sobre este tema en el mes de enero.
La lista oficial y sparrings de la Selección Peruana para el amistoso ante Chile
Arqueros
- Pedro Díaz | Cusco FC
- Diego Enríquez | Sporting Cristal
- Diego Romero | Banfield – Argentina
Defensas
- Miguel Araujo | Sporting Cristal
- Anderson Villacorta | CD Mineros Zacatecas – México
- Renzo Garcés | Alianza Lima
- Anderson Santamaría | Universitario
- César Inga | Universitario
- Matías Lazo | FBC Melgar
- Cristian Carbajal | Sport Boys
- Marcos López | FC Copenhague – Dinamarca
Volantes
- Erick Noriega | Gremio – Brasil
- Jesús Pretell | Sporting Cristal
- Martín Távara | Sporting Cristal
- Jesús Castillo | Universitario
- Felipe Chávez | Bayern Múnich – Alemania
- Jairo Concha | Universitario
Delanteros
- Álex Valera | Universitario
- Luis Ramos | América de Cali – Colombia
- Juan Pablo Goicochea | CA Platense – Argentina
- Bryan Reyna | CA Belgrano – Argentina
- Maxloren Castro | Sporting Cristal
- Kevin Quevedo | Alianza Lima
- Kenji Cabrera | Vancouver Whitecaps – Canadá
- Joao Grimaldo | Riga FC – Letonia
Sparrings
- Fabio Vásquez | Sporting Cristal | 16 años
- D´Alessandro Montenegro | ADT de Tarma | 22 años
- Edu Villar | Sport Huancayo | 21 años
- Álvaro Rojas | Juan Pablo II | 20 años
- Víctor Guzmán | Sporting Lisboa – Portugal | 19 años
ver también
No fue convocado por Selección Peruana, eligió jugar con otro país, y ahora los hinchas criticarán a Manuel Barreto
ver también
Hinchas destrozan la lista oficial de los nuevos convocados a la Selección Peruana: “Tiempos oscuros”