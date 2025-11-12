“Le pesa la camiseta”: la durísima crítica a Jairo Concha por su rendimiento en el Rusia vs. Perú

La Selección Peruana igualó 1-1 frente a la Selección de Rusia en el Gazprom Arena de San Petersburgo. Pese al buen empate que significó por el trámite del encuentro, más aún cuando en los últimos minutos se apreció un mejor nivel en el equipo de todos, uno de los nombres que no genera consenso es el de Jairo Concha cuando en el papel es el llamado a ser el nuevo ’10’ de la plantilla.

Publicidad

Publicidad

Tal y como sucedió en el mes de octubre cuando Perú enfrentó a Chile en la ciudad de Santiago, Jairo Concha llevó el dorsal número ’10’ y desde dicho panorama llovieron durísimas críticas. Luego, con el transcurrir del partido de hoy ante Rusia, dichos cuestionamientos incrementaron mucho y se volvieron incluso más contundentes al señalar que es el peor de la historia con dicha camiseta.

“Jairo Concha solo es jugador de equipo peruano. Lo decía desde que estaba en Alianza Lima y me mantengo. Le pesa la camiseta con Perú. Como le falta a la selección un jugador como Cueva” y “El peor de ’10’ de la historia de la selección”; fueron algunas de las reacciones más llamativas de los aficionados tras ver al volante en el más reciente Rusia vs. Perú que terminó empatado 1-1.

Publicidad

Publicidad

Los números de Jairo Concha en el amistoso Rusia vs. Perú

Si bien podríamos decir que la primera impresión es que efectivamente la camiseta ’10’ de la Selección Peruana es muy pesada para cualquier jugador, Jairo Concha no escaparía de dicho escenario luego de verlo en el más reciente amistoso entre Rusia vs. Perú. Por ello es que a continuación veremos las estadísticas que arrojó luego de disputar los 90 minutos de juego en cancha.

ver también Perú vs. Chile EN VIVO: día, hora y canal de TV para el segundo amistoso de la fecha FIFA de noviembre

El volante de Universitario de Deportes completó un total de 1 pase clave, 2 centros sin destino, un 82% de pases precisos, un 78% de pases en campo rival, un 82% de pases en propio campo, un 63% de pases largos y con lo cual obtuvo un puntuación promedio de 7.1, de acuerdo a un análisis del portal ‘Sofascore‘. Es así que la nota no es para nada despreciable, aunque para el hincha no sería así.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Sofascore

El replanteo de Manuel Barreto que ayudó a Jairo Concha en el Rusia vs. Perú

Jairo Concha inició el partido de hoy entre Rusia vs. Perú como una especie de enganche, es decir que se movía detrás del delantero central que fue Adrián Ugarriza. Al ver que no tuvo participación de relevancia durante el primer tiempo, Manuel Barreto optó por algunas variantes y usó al volante más como un interior, a tal punto de que dicha modificación le dio más movilidad en el campo.

Tampoco es que haya podido demostrar el enorme nivel que muestra semana a semana con camiseta de Universitario de Deportes, pero se pudo apreciar a un

Jairo Concha mucho más cómodo jugando como habitualmente lo hace. Veremos si es que de cara al próximo amistoso frente a Chile sigue siendo de la partida en Perú o si es que se prueba a otros jugadores en el mediocampo.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES