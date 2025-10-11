Es tendencia:
Maxloren Castro dio contundente opinión sobre Manuel Barreto tras derrota de Perú: “Es un…”

El delantero nacional no se guardó nada cuando fue consultado por el trabajo que viene haciendo Barreto al mando de la 'bicolor'.

Por Nicole Cueva

Maxloren Castro se refirió al trabajo que viene haciendo Manuel Barreto con Perú.
© Composición Bolavip PerúMaxloren Castro se refirió al trabajo que viene haciendo Manuel Barreto con Perú.

La Selección Peruana continúa sin lograr una victoria. En esta ocasión, bajo la dirección interina de Manuel Barreto, la ‘bicolor’ cayó 2-1 ante Chile en un amistoso disputado en Santiago, como parte de la fecha FIFA.

Tras el pitazo final, el delantero Maxloren Castro no dudó en referirse al desempeño del estratega nacional con un comentario que sorprendió a más de uno.

¿Qué dijo Maxloren Castro sobre Manuel Barreto?

En una reciente entrevista con Movistar Deportes, el jugador de Sporting Cristal fue consultado sobre el trabajo del extécnico de Universitario de Deportes, Manuel Barreto.

El atacante no dudó en agradecerle por la oportunidad de haber sido titular en el duelo frente a ‘La Roja’. Además, destacó el desempeño de Felipe Chávez, joven mediocampista que también tuvo su debut con la selección absoluta.

“Nos da la confianza para afrontar el partido de la mejor manera, y es un profesor que da las oportunidades a los chicos, como a mí y a Felipe (Chávez). Muy felices por ello”, señaló Castro.

Los números de Maxloren Castro

La joven promesa de Sporting Cristal fue convocada por Manuel Barreto para disputar el amistoso frente a Chile, como reconocimiento a su buen momento en el equipo ‘rimense’ y en el marco del proceso de renovación generacional que vive el combinado nacional.

Actualmente, Maxloren Castro suma 29 partidos oficiales con los ‘celestes’ en lo que va de la temporada, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores 2025, siendo uno de los jugadores con mayor continuidad en el plantel. A nivel estadístico, registra un gol, cinco asistencias y ha acumulado cerca de 1400 minutos en cancha.

