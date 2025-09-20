¿Qué DT busca Jean Ferrari? Antes de Manuel Barreto, todas las opciones descartadas para dirigir a la Selección Peruana

La búsqueda del nuevo entrenador para la Selección Peruana está en manos de Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Mientras Ferrari explora las alternativas para encontrar al reemplazo ideal, se confirmó que Manuel Barreto asumirá de manera interina el cargo de entrenador, dirigiendo al equipo de manera provisional.

Néstor Gorosito y Gustavo Quinteros, fuera de la lista

Entre los nombres que sonaron con fuerza para asumir el banquillo nacional estuvo Néstor Gorosito, actual entrenador de Alianza Lima, quien está muy cerca de renovar su contrato con el club ‘íntimo’, descartando así la opción de dirigir a la ‘bicolor’.

De igual manera, Gustavo Quinteros confirmó que tomará las riendas de Independiente de Avellaneda, por lo que también queda fuera de la contienda.

Gareca y Zubeldía también dijeron no

Ricardo Gareca, histórico DT que llevó a Perú a un Mundial después de 36 años, ya descartó la posibilidad de regresar al cargo. Por otro lado, Luis Zubeldía también ha rechazado la opción, al estar enfocado en otras propuestas.

Con estas importantes bajas, Jean Ferrari tendrá que ampliar su búsqueda para encontrar al próximo estratega que guíe a la Selección Peruana en los próximos desafíos internacionales.

Mientras tanto, Manuel Barreto será el encargado de liderar al equipo en la etapa de transición. La expectativa continúa creciendo entre los hinchas y el fútbol peruano.

Gustavo Álvarez con chances de dirigir a Perú, según prensa chilena

“Hay un candidato: Gustavo Álvarez. Asoma como candidato para la Selección Peruana, esto por su pasado en el fútbol peruano (dirigió a Atlético Grau y Sport Boys) y la buena campaña que han visto que ha hecho en Chile”, señalaron en TNT Sports.

Asimismo, agregaron lo siguiente: “Se fue de Perú y salió campeón de primera división, de la Copa Chile y de la Supercopa. Ganó los tres torneos que hay acá y está en cuartos de la Sudamericana”.

