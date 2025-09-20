Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Peruana

¿Qué DT busca Jean Ferrari? Antes de Manuel Barreto, todas las opciones descartadas para dirigir a la Selección Peruana

El director general de fútbol deberá utilizar los últimos meses del año para encontrar al nuevo técnico de la 'bicolor'.

Por Nicole Cueva

Jean Ferrari deberá enfocarse en conseguir al próximo entrenador de la Selección Peruana.
© Composición Bolavip PerúJean Ferrari deberá enfocarse en conseguir al próximo entrenador de la Selección Peruana.

La búsqueda del nuevo entrenador para la Selección Peruana está en manos de Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Mientras Ferrari explora las alternativas para encontrar al reemplazo ideal, se confirmó que Manuel Barreto asumirá de manera interina el cargo de entrenador, dirigiendo al equipo de manera provisional.

Néstor Gorosito y Gustavo Quinteros, fuera de la lista

Entre los nombres que sonaron con fuerza para asumir el banquillo nacional estuvo Néstor Gorosito, actual entrenador de Alianza Lima, quien está muy cerca de renovar su contrato con el club ‘íntimo’, descartando así la opción de dirigir a la ‘bicolor’.

Publicidad
Tweet placeholder

De igual manera, Gustavo Quinteros confirmó que tomará las riendas de Independiente de Avellaneda, por lo que también queda fuera de la contienda.

Gareca y Zubeldía también dijeron no

Ricardo Gareca, histórico DT que llevó a Perú a un Mundial después de 36 años, ya descartó la posibilidad de regresar al cargo. Por otro lado, Luis Zubeldía también ha rechazado la opción, al estar enfocado en otras propuestas.

Publicidad

Con estas importantes bajas, Jean Ferrari tendrá que ampliar su búsqueda para encontrar al próximo estratega que guíe a la Selección Peruana en los próximos desafíos internacionales.

Mientras tanto, Manuel Barreto será el encargado de liderar al equipo en la etapa de transición. La expectativa continúa creciendo entre los hinchas y el fútbol peruano.

Gustavo Álvarez con chances de dirigir a Perú, según prensa chilena

“Hay un candidato: Gustavo Álvarez. Asoma como candidato para la Selección Peruana, esto por su pasado en el fútbol peruano (dirigió a Atlético Grau y Sport Boys) y la buena campaña que han visto que ha hecho en Chile”, señalaron en TNT Sports.

Publicidad

Asimismo, agregaron lo siguiente: “Se fue de Perú y salió campeón de primera división, de la Copa Chile y de la Supercopa. Ganó los tres torneos que hay acá y está en cuartos de la Sudamericana”.

Ricardo Gareca confesó el verdadero motivo por el que no volverá a la Selección Peruana: “Buscan otro estilo”

ver también

Ricardo Gareca confesó el verdadero motivo por el que no volverá a la Selección Peruana: “Buscan otro estilo”

Mientras Renato Tapia queda borrado de la Selección Peruana: Manuel Barreto ya eligió a su primer convocado

ver también

Mientras Renato Tapia queda borrado de la Selección Peruana: Manuel Barreto ya eligió a su primer convocado

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
FC Barcelona vs. Getafe: hora, canal y dónde ver en vivo por la fecha 5 de LaLiga 2025-26
Fútbol europeo

FC Barcelona vs. Getafe: hora, canal y dónde ver en vivo por la fecha 5 de LaLiga 2025-26

Así quedó el Clásico entre Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 6 de la Fase Final de la Liga 3
Futbol Peruano

Así quedó el Clásico entre Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 6 de la Fase Final de la Liga 3

La fuerte acusación en contra de Néstor Gorosito en Chile tras el duelo ante la Universidad de Chile
Copa Sudamericana

La fuerte acusación en contra de Néstor Gorosito en Chile tras el duelo ante la Universidad de Chile

A horas del Emelec vs. El Nacional: la radical postura que tomó Christian Cueva junto a sus compañeros
Peruanos en el exterior

A horas del Emelec vs. El Nacional: la radical postura que tomó Christian Cueva junto a sus compañeros

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo