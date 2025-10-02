Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección peruana

Se conoció uno de los candidatos para DT de Perú: fue pesadilla para Alianza Lima, dirigió en Liga 1 y gusta en la FPF

La Federación tendría en sus planes a un técnico de renombre para asumir las riendas de la 'bicolor' de cara a las próximas Eliminatorias.

Por Nicole Cueva

FPF interesada en DT argentino.
© Composición Bolavip PerúFPF interesada en DT argentino.

La Selección Peruana ya estaría evaluando al candidato que liderará el nuevo proceso rumbo a las próximas Eliminatorias, y los primeros indicios señalan a un entrenador argentino con una trayectoria reconocida en el fútbol internacional.

Publicidad

Desde la salida de Jorge Fossati, la ‘bicolor’ continúa sin un técnico definitivo al mando. Ante la proximidad de los siguientes amistosos, la Federación optó por designar a Manuel Barreto como técnico interino para afrontar ambos cotejos.

FPF interesada en entrenador argentino

Según dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) existe un marcado interés por el perfil del argentino Gustavo Álvarez, aunque no sería la única opción que se estaría evaluando.

“A mí me parece que en la federación, sin que signifique que sea el único nombre o el que lidera o el que puntea o el que es más importante, les está gustando mucho Gustavo Álvarez”, señaló en el programa deportivo ‘Hablemos de Max’.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Jean Ferrari ya decidió quién será el nuevo DT?

Aunque el interés es real, Jean Ferrari todavía no ha tomado una decisión final. Si bien Gustavo Álvarez se perfila como uno de los principales candidatos, el director deportivo continúa su búsqueda del técnico ideal, ya que en una reunión previa no terminó completamente convencido.

“Les parece un técnico interesante. No significa que sea el único, porque Ferrari va a volver a viajar. En el viaje de Jean no quedó del todo conforme con lo que se juntó en ese momento”, agregó el mencionado comunicador.

Publicidad
Comienza una nueva era: los nuevos convocados y los borrados de Manuel Barreto en lista de Perú

ver también

Comienza una nueva era: los nuevos convocados y los borrados de Manuel Barreto en lista de Perú

Selección Peruana sufre su primer revés para el Mundial 2030: sin haber jugado un solo partido

ver también

Selección Peruana sufre su primer revés para el Mundial 2030: sin haber jugado un solo partido

nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
¿Sin título no hay renovación? La confesión desde Alianza sobre la continuidad de Gorosito
Alianza Lima

¿Sin título no hay renovación? La confesión desde Alianza sobre la continuidad de Gorosito

La rompe en Liga 1, Alianza Lima se interesa, y ahora estaría siendo convocado en Perú
Selección Peruana

La rompe en Liga 1, Alianza Lima se interesa, y ahora estaría siendo convocado en Perú

Tras las expulsiones de Carlos Zambrano, el defensa top que Alianza Lima busca en Brasil y fue figura en Liga 1
Alianza Lima

Tras las expulsiones de Carlos Zambrano, el defensa top que Alianza Lima busca en Brasil y fue figura en Liga 1

¿Por qué Manuel Barreto no llamó a Fabio Gruber y Alexander Robertson al nuevo Perú?
Selección Peruana

¿Por qué Manuel Barreto no llamó a Fabio Gruber y Alexander Robertson al nuevo Perú?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo