Se conoció uno de los candidatos para DT de Perú: fue pesadilla para Alianza Lima, dirigió en Liga 1 y gusta en la FPF

La Selección Peruana ya estaría evaluando al candidato que liderará el nuevo proceso rumbo a las próximas Eliminatorias, y los primeros indicios señalan a un entrenador argentino con una trayectoria reconocida en el fútbol internacional.

Desde la salida de Jorge Fossati, la ‘bicolor’ continúa sin un técnico definitivo al mando. Ante la proximidad de los siguientes amistosos, la Federación optó por designar a Manuel Barreto como técnico interino para afrontar ambos cotejos.

FPF interesada en entrenador argentino

Según dio a conocer el periodista deportivo Gustavo Peralta, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) existe un marcado interés por el perfil del argentino Gustavo Álvarez, aunque no sería la única opción que se estaría evaluando.

“A mí me parece que en la federación, sin que signifique que sea el único nombre o el que lidera o el que puntea o el que es más importante, les está gustando mucho Gustavo Álvarez”, señaló en el programa deportivo ‘Hablemos de Max’.

¿Jean Ferrari ya decidió quién será el nuevo DT?

Aunque el interés es real, Jean Ferrari todavía no ha tomado una decisión final. Si bien Gustavo Álvarez se perfila como uno de los principales candidatos, el director deportivo continúa su búsqueda del técnico ideal, ya que en una reunión previa no terminó completamente convencido.

“Les parece un técnico interesante. No significa que sea el único, porque Ferrari va a volver a viajar. En el viaje de Jean no quedó del todo conforme con lo que se juntó en ese momento”, agregó el mencionado comunicador.

