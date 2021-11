La ‘blanquirroja’ se enfrenta a Bolivia este jueves 11 de noviembre por las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la Selección Peruana tiene la obligación de ganarle a los del altiplano, por estar de local y también por que necesita sumar de a tres para así sumar puntos en la tabla de posiciones y tratar de escalar al quinto puesto del repechaje.

El exjugador de la Selección Peruana José Velásquez habló sobre los dirigidos por Ricardo Gareca, donde dijo que debemos obtener la victoria frente al cuadro de César Farías: "Perú no ha sido menos que ningún equipo. Pienso que contra Bolivia estamos quizás un poquito mejores que ellos y debemos ganar el partido sí o sí, tratar de hacer los goles ni bien empieza el partido para controlar la tenencia del balón la mayor cantidad de tiempo".

Yoshimar Yotún estará ausente frente a Bolivia por suspensión de acumulación de tarjetas amarillas, José Velásquez dijo: "Un equipo no depende de un jugador, ni de dos ni de tres. No considero que porque no juegue uno el equipo no vaya a rendir, el equipo depende de los once jugadores".

Finalmente, Perú se juega la vida en todos los partidos que se viene de ahora en adelante, lo cual le suma presión a cada encuentro para los jugadores, sobre ese tema habló el exjugador de la selección: "Los nervios siempre van a estar pero esos nervios tienen que desaparecer máximo a los 10-15 minutos", aseguró.