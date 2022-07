El 'Bambino' se pronunció en sus redes sociales tras enterarse de que el 'Tigre' no continuará más en la 'Blanquirroja'.

El último viernes por la noche, la Federación Peruana de Fútbol hizo oficial la no continuidad de Ricardo Gareca al mando de la Selección Peruana. En ese contexto, varios futbolistas se han empezado a pronunciar mediante sus redes sociales, para transmitirle su sentir y agradecimiento al 'Tigre'. Uno de los más emotivos mensajes fue el de Gianluca Lapadula, quien llegó desde Italia para jugar por la 'Blanquirroja' bajo el mando del técnico argentino.

"Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la Selección Peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la blanquirroja", dice la primera parte del mensaje del 'Bambino' en su cuenta de Instragram.

"Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales, Profe!", finalizó el atacante del Benevento.

Como se recuerda, Ricardo Gareca sostuvo una reunión con Lapadula en el 2016, con la intención de poder convocarlo en la Selección Peruana en el futuro, debido a su doble nacionalidad. No obstante, en ese momento, el atacante priorizó la posibilidad de representar a su natal Italia, lo cual consiguió en el 2017, al jugar un amistoso.

Luego de ello, el italo-peruano no tuvo más oportunidades de vestir la ‘Azzurra’ y reconsideró su postura inicial, dando señales de su interés por unirse al equipo del 'Tigre'. Hasta que finalmente, fue citado por primera vez en la ‘Blanquirroja’ en noviembre del 2020, a puertas de la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Qatar 2022.

¿Quién asumirá el cargo de DT de la Selección Peruana?

En reiteradas ocasiones, Agustín Lozano, había asegurado que la FPF no tenía un plan B en caso Ricardo Gareca no continuase al frente de la Selección Peruana. En su momento se nombró a Sebastián Beccacece, pero esta opción fue descartada públicamente días atrás. Lo cierto es que ante la confirmación de la salida del 'Tigre' ha empezado a rumorearse un acercamiento con Hernán Crespo, DT campeón con Defensa y Justicia en la Conmebol Sudamericana 2021.