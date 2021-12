Marcos López se encuentra en Lima y gracias a ello pudo realizar una extensa nota con el portal deportivo ESPN. Hablando sobre diversos temas, el lateral izquierdo profundizó su desempeño en la Selección Peruana y, pregunta inevitable, respondió cómo veía el vital cotejo en Barranquilla ante Colombia por las Eliminatorias.

“Contra Colombia imagino un partido muy físico, muy dinámico. Perú tiene que hacer un partido inteligente. Cuando se acerque el día del juego, entraremos más a profundidad con respecto a cómo juegan ellos”, comentó Marcos López en charla con ESPN.

De igual manera, el lateral también habló sobre lo importante que resultaría vencer a Colombia en Barranquilla, todo esto en pro de clasificar al Mundial. Optimista, y de mente ganadora, Marcos López apuesta por el triunfo de visita.

“Ningún partido de las Eliminatorias es fácil. Son países distintos, pero tienen diferente dinámica en cada uno de sus jugadores, línea por línea y hay que trabajar mucho. Me veo jugando y ganando en Barranquilla. Si ganamos nos ponemos más fuerte con el sueño de ir al Mundial, que es lo que todos queremos”, destacó el lateral izquierdo Marcos López.

Cerrando la amena charla, el también jugador del San Jose Earthquake, de la MLS, reveló cuáles son las indicaciones que le brinda el entrenador argentino de la Selección Peruana Ricardo Gareca.

“Me dice que tengo buena llegada al arco rival, que me anime, trate de hacer lo mío cuando esté en tres cuartos de campo hacia adelante. En defensa me dice que esté seguro, cuando hay salida limpia se hace y si no, sacarla fuera del campo”, manifestó Marcos López.