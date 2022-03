Marcos López viene en un buen momento tanto en la MLS como cuando lo hizo en la Selección Peruana, se llegó a pensar que dejaría a Miguel Trauco en la banca de suplentes y se adueñaría de la banda izquierda en la ‘bicolor’, algo que si ha hecho en su club, el San José dirigido por el argentino Matías Almeyda quien le ha dado la absoluta confianza.

El defensor habló sobre cómo llegó a su equipo después de la pasada fecha doble en las Eliminatorias Sudamericanas: “Llegué bien, porque tuve una pequeña molestia antes del partido con Colombia que fue hace más de un mes, pero eso pasó y llegué al club bien, al 100%. Obviamente, el técnico es el que toma las decisiones de quién juega y quién no. Uno siempre está preparado para cuando le toque, aprovechar la oportunidad y no salir del once. Esa es la mentalidad de cada jugador que pertenece a San José y eso no cambia en mí”, sostuvo Marcos López en conferencia de prensa de su club.

El jugador de la Selección Peruana también habló sobre el actual sistema de juego que vienen implementando en el San José: “Matías es un conocedor del fútbol y lo estudia mucho. Para mí es un gran técnico. Siempre he jugado con línea de 4 como lateral izquierdo. Ahora está probando con línea de 3. Obviamente, es un conocimiento para mí esa posición. Me adapto mejor por lo que tengo jugando muchos años de lateral izquierdo, pero es una posición que también me va a ayudar para mi futuro y, si Dios mediante, Matías requiera de mí, voy a saber cómo adaptarme a esa posición”.

“Este año va a ser muy importante para mí crecimiento a nivel de club y selección. Día a día me vengo esforzando para ganarme un lugar dentro del once titular, porque en este equipo todo el nivel está parejo y todos quieren jugar. Debo primero enfocarme en estar bien para poder rendir dentro del campo. Este año, si Dios quiere, espero consolidarme dentro del once titular y hacer grandes cosas con el club”, declaró Marcos López sobre su momento en el San José y la ‘blanquirroja’.

Finalmente, el lateral izquierdo habló sobre lo importante que es enfrentar a grandes futbolistas como lo hace en las Eliminatorias Sudamericanas: “Como en toda selección siempre están los jugadores que mayor calidad y experiencia tienen. Creo que me ha tocado vivir estos últimos años rápidamente el adaptarme a jugar contra jugadores importantes, sea en la liga sudamericana, estadounidense o europea. Siempre son jugadores muy rápidos e inteligentes para definir jugadas en uno o dos toques. Eso también te da conocimiento y experiencia para resolver en situaciones complejas. Me ha ayudado mucho, pero también me ha ayudado mucho el día a día aquí, porque si no estoy bien preparado es difícil competir a gran nivel con la selección”.