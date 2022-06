Sergio Peña está recuperado de todos sus malestares, confirma. Con esta inclusión al equipo titular, la Selección Peruana gana un jugador con buena pegada en ofensiva, y feroz marca a la hora de defender. El volante del Malmo de Suecia habló, en conferencia de prensa, de este y otros temas.

Para el ex Alianza Lima, primero que nada, lo más importante es recordar a quienes hicieron grande a 'La Blanquirroja': "Paolo (Guerrero) está pasando por una situación difícil, se está recuperando. No he podido conversar con él, pero sé que está en el final de su recuperación. Consideramos que él y Jefferson (Farfán) siguen siendo líderes de la selección. Siempre están con nosotros, creemos que son nuestros capitanes".

Así mismo, también reveló detalles del último trabajo de Ricardo Gareca: "Hoy hicimos partido de práctica y me sentí bien. Jugué con Pedro (Aquino) y ‘Yoshi’ (Yotún) en el medio campo. Fue bastante intenso, los dos equipos muy intensos, nos estamos preparando bien para el partido del domingo".

Con respecto a su lesión que lo alejó de las canchas en su club, bajó todas las revoluciones: "La molestia en la pantorrilla ya quedó en el pasado. Fue una lesión de la que no me recuperé bien por querer volver rápido. Tuve la lesión dos veces, pero ya no me molesta, no me incomoda".