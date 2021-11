Periodista sobre 'Socio Adherente' de Universitario: "No entendí un carajo"

Existieron muchas dudas sobre el tema, pero nadie había hecho ese tipo de comentarios. En las redes sociales el periodista, Marco Cabrera, fue bastante directo a la hora de mostrar su poco entendimiento sobre el tema explicado por Jean Ferrari.

El comunicador del 'Diario Líbero' no tuvo reparos en dejar un mensaje en su cuenta personal de Twitter, que rápidamente generó una interacción importante. Porque fue sincero, no obstante, quizás demasiado, por la manera como lo dijo al final.

"No entendí ni un carajo lo del socio adherente y tampoco sobre los beneficios por la mala señal de la transmisión, pero no importa, igual me haré socio de la U sin esperar algo a cambio. Es lo justo". A lo que fue respondido casi de inmediato por otros hinchas.

Quienes le dejaron una imagen bastante detallada con el tema del 'Socio Adherente'. Donde se ve punto a punto cómo es que se trabajará este proyecto planteado por la presente administración temporal, encabezada por Jean Ferrari. Quien también ejerce de gerente deportivo.