Ante la lesión de Lisandro Alzugaray: Javier Rabanal utilizará este reemplazante vs. Coquimbo Unido

Universitario de Deportes enfrenta un panorama complejo previo a su compromiso internacional. La baja confirmada de Lisandro Alzugaray ha obligado al estratega Javier Rabanal a buscar soluciones inmediatas en el ataque.

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Según el periodista Enrique Vega del programa A Presión, el cuerpo técnico ya tendría definido al sustituto para el duelo ante Coquimbo Unido. La intención es mantener el peso ofensivo a pesar de la ausencia del extremo argentino.

Sekou Gassama: El elegido para el ataque crema

La gran sorpresa en el once titular será la inclusión de Sekou Gassama. El delantero se perfila como el acompañante de Alex Valera tras las últimas sesiones de entrenamiento en Campo Mar.

Sekou Gassama será el delantero titular ante Coquimbo Unido. (Foto: X).

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A pesar de contar con nombres de jerarquía como Edison Flores, José Rivera o Bryan Reyna, Rabanal apostaría por la potencia física. Estos jugadores partirían desde el banco de suplentes, según la información vertida en las redes sociales de Vega.

La alineación probable de Universitario de Deportes

El equipo merengue saltaría al campo con un esquema sólido para contrarrestar el juego del equipo chileno. El once que probó el técnico nacional incluye piezas clave en todas las líneas.

Los elegidos para este encuentro serían: Vargas en el arco; una línea de tres con Fara, Riveros y Di Benedetto; los carrileros Polo y Carabalí; un mediocampo con Silveira, Castillo y Concha; cerrando con Gassama y Valera en punta.

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Últimos detalles en la charla técnica

La confirmación oficial de este equipo se dará minutos antes del partido en la charla técnica final. Rabanal deberá decidir si mantiene esta apuesta o introduce variantes de último minuto para sorprender al rival.

El rendimiento de Sekou Gassama será fundamental para determinar si la ausencia de Alzugaray se siente en el marcador. La afición espera que el equipo mantenga el liderato futbolístico mostrado en las jornadas previas.

DATOS CLAVES

Sekou Gassama reemplazará al lesionado Lisandro Alzugaray en el ataque titular de Universitario.

El técnico Javier Rabanal alineará a Gassama junto a Alex Valera frente a Coquimbo Unido.

La alineación incluye a Edison Flores y Bryan Reyna iniciando el partido desde el banco.