¿Calienta el clásico? Edison Flores le respondió a Alianza Lima por el reclamo en contra de Universitario: “No me causa nada”

Frente a la situación de que en los últimos días se habla de más de cuestiones extradeportivas y no tanto de aspectos netamente futbolísticos como debería ser, Edison Flores fue muy claro en sus apreciaciones sobre el más reciente reclamo que planteó Alianza Lima cuando no tenía nada que ver respecto a los sucesos ocurridos en el Estadio Alberto Gallardo el pasado 21 de febrero.

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Como bien se sabe, Javier Rabanal y Jairo Concha fueron sancionados con varias fechas de suspensión y el día de hoy, de manera sorpresiva, anularon dicho castigo hacia el entrenador de Universitario de Deportes. A pesar de ello, Edison Flores no se guardó nada y sin ánimos de generar mucha más controversia, aseguró que esta clase de reclamos no le generan absolutamente nada.

Fuente: Universitario.

“Se puede decir que siempre ha habido esa parte. Hay siempre mucha polémica en todas las partes, pero informalidad confirmada nunca, así que esperemos que todo mejore y ya se deje de toda esta parte porque creo que es contra nosotros y el equipo rival (Alianza Lima). El campeonato no es de dos, sino de 20 equipos“; comentó en primera instancia Edison Flores en charla con los medios locales.

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“Todo es contra nosotros y el equipo rival -Alianza- y considero que el campeonato no es de 2 equipos. Queremos jugar siempre a estadio lleno. Siempre ha habido esa parte de la hinchada contra nosotros y viceversa, es parte del folklore peruano. Me pareció excesivo la sanción”… pic.twitter.com/f7f15FEqIW — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) March 20, 2026

En esta misma línea, el popular ‘Orejas’ dijo que las quejas hacia Universitario de Deportes no deberían ser las únicas cuando hay otras situaciones que se dan constantemente en la Liga 1. “A mi no me causan nada los reclamos de Alianza Lima. Están siendo solo contra nosotros cuando hay otras cosas con otros equipos también. Además, me pareció excesivo la suspensión a Jairo Concha”.

Lo que se le viene pronto a Universitario en la Liga 1 y en la Copa Libertadores

En el marco de la fecha 8 del Torneo Apertura 2026, Universitario de Deportes se alista para enfrentar a Comerciantes Unidos en la ciudad de Cutervo el próximo sábado 21 de marzo a las 13:15 horas, lo cual representa ser un escenario de suma complejidad por el rival de turno y la altura, así que de todas maneras este duelo será clave para ver si es que los merengues dan un golpe de autoridad.

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Ahora, en cuanto a la competencia internacional, la ‘U’ ya conoce a sus rivales en la Copa Libertadores 2026. Siendo parte del Grupo B, el actual tricampeón del fútbol peruano enfrentará a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. Si bien en la previa muchos podrían decir que es una zona no tan complicada, el nivel internacional es distinto y puede sorprender.

Fuente: Conmebol Libertadores.

Día y hora del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes enfrentará a Alianza Lima en el clásico del fútbol peruano el sábado 4 de abril a las 20:00 horas en el Estadio Monumental. En el marco de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, recientemente se pudo confirmar dicha información y con lo cual sabemos que ambos equipos tendrán un par de semanas para alistar sus estrategias de cara a este gran encuentro.

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Fuente: @Gustavo_p4

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