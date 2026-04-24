¿Renunció? Directiva de Universitario decidió el futuro de Álvaro Barco tras las críticas hacia su gestión

El nombre de Álvaro Barco empezó a generar durísimos cuestionamientos tras la salida de Javier Rabanal. Si bien hay un trabajo en conjunto en la directiva de Universitario de Deportes, se entiende que el Director Deportivo del club fue quien apostó por un cambio en el liderazgo, además de algunos refuerzos que siguen sin destacar. Bueno, a raíz de dicha situación es que se aclaró su futuro.

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Fuente: Universitario.

Y es que no podemos perder de vista que durante los últimos días se han podido conocer una serie de rumores que indicaban una posible renuncia por parte de Álvaro Barco. Sin ninguna pronunciación al respecto desde Universitario de Deportes, recientemente se filtró la información de que no ha sucedido nada de ello y que el directivo se mantiene firme en su cargo hasta un nuevo aviso.

“Sobre Álvaro Barco a esta hora, él sigue trabajando en Universitario. No tengo información de que él haya presentado renuncia o quiera presentarla. Sí hay una evaluación, entiendo por parte de la administración para con él, como con varios trabajadores, pero tampoco es que ya le bajaron el dedo completamente y está fuera”; explicó el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Modo Fútbol‘.

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En cuanto a la elección del nuevo entrenador de la ‘U’, se pudo saber que la decisión final estará a cargo del administrador. “En las decisiones que se tomen, va a acompañar, pero la decisión final va a ser de Franco Velazco. Desde la administración ven y dicen: ‘te equivocaste, perdiste piso con varias decisiones desacertadas y hoy tal vez yo no te creo como te creía antes‘. Y ahora cambia el escenario. Eso puede conllevar a una salida pronto. Podría ser como que no”.

La decisión de Álvaro Barco tras la destitución de Javier Rabanal de Universitario

Horas después de que se oficializará la salida de Javier Rabanal de las filas de Universitario de Deportes, fue Álvaro Barco quien conversó con la prensa deportiva local para explicar un poco lo que se le venía al equipo y cuál sería la intención de la directiva ante dicha situación. Dejando en claro que el club siempre se muestra por encima de todo, quedó una premisa para recordar.

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El Director Deportivo de la ‘U’ aseguró que no existen los llamados interinatos en el fútbol ya que los resultados son los que realmente prevalecen. Es así que se puede entender que la presencia de Jorge Araujo como actual entrenador de los merengues podría mantenerse si es que siguen por el camino de los triunfos, tal y como sucedió hace unos días al golear 4-1 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental en el marco de la fecha 10 del Torneo Apertura 2026.

“Motivados para ganar el día de mañana. Hay que revertir esta situación. El técnico es ‘Coco’ Araujo, nada más. Interinamente no existe, en el fútbol son resultados. La institución está por encima de todo, los jugadores están comprometidos”



Álvaro Barco, gerente deportivo de… pic.twitter.com/v6p5bnYsBr — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 22, 2026

DATOS CLAVES

Álvaro Barco se mantiene firme como Director Deportivo de Universitario pese a rumores de renuncia.

se mantiene firme como Director Deportivo de Universitario pese a rumores de renuncia. El administrador Franco Velazco tendrá la decisión final en la elección del próximo director técnico.

tendrá la decisión final en la elección del próximo director técnico. Jorge Araujo podría mantenerse en el cargo si Universitario continúa logrando resultados y victorias.